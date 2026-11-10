Бен Уайт: Хората не знаят цялата истина за отсъствието ми от националния отбор

Защитникът на Арсенал Бен Уайт заяви, че футболната общественост не е запозната с „цялата история“ около предишния му отказ да играе за Англия, но подчерта, че би постъпил по същия начин отново.

Бранителят, който попадна в състава на селекционера Томас Тухел за предстоящите срещи от Лигата на нациите, напусна лагера на „трите лъва“ по време на Световното първенство в Катар през 2022 година по лични причини. След това той отказа да бъде викан в отбора до края на престоя на Гарет Саутгейт, а при завръщането си под ръководството на Тухел бе освиркан от част от привържениците при равенството 1:1 през март.

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В интервю пред футболния кореспондент на Би Би Си Радио 5 лайв" Джон Мъри, запитан какво би казал на онези, които оценяват кариерата му за Англия единствено през събитията в Катар, Уайт сподели:

„Очевидно е, че хората не знаят цялата истина, защото никога не съм говорил по темата. Няма и да хвърля вината върху някой друг или да разкривам подробности. Мисля, че това е най-правилният подход. Беше трудно и доста сложно, но е невероятно, че отново съм тук.“

Защитникът, който вече е на 29 години, бе попитан и дали би променил нещо с днешна дата:

„Не, не мисля, че бих променил нещо. Тогава бях по-млад, сега съм по-зрял. Като човек съм доста откровен и смятам, че взех решение, което вероятно бих взел отново. Не съм щастлив от случилото се, но то е в миналото и е време да продължим напред.“

При първата си поява за националния отбор от 2022 година насам при равенството 1:1 през март, Уайт изживя изключително емоционални моменти. Той бе посрещнат с освирквания от трибуните, след което се разписа, но и извърши нарушение за дузпа, донесла изравнителното попадение за съперника.

След срещата халфът на Челси Джордан Хендерсън увери, че съотборниците му в Англия застават плътно зад защитника. Селекционерът Томас Тухел също наскоро отбеляза, че футболистът на Арсенал заслужава „нова страница“ и позитивно отношение от страна на публиката.

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Описвайки преживяното на стадион „Уембли“, Уайт сподели:

„Преди мача си казвах да действам спокойно и без излишен шум. След това се появих на терена, чух освиркванията, вкарах гол и направих дузпа. Нощта беше пълна с емоции, но в крайна сметка беше хубава вечер.“

На Англия предстои домакинство на Хърватия на „Уембли“ в четвъртък, 12 ноември, а три дни по-късно тимът гостува на световния шампион Испания в Мадрид. Уайт, който се надява да увеличи актива си от шест мача с националната фланелка, обобщи:

„Да получиш повиквателна винаги е огромна привилегия. Усещането е едно и също всеки път, когато имаш възможност да играеш за Англия. Очаквам тази седмица с голямо нетърпение.“

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Снимки: Gettyimages