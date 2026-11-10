Седмица след позорното 1:9: Ланс направи логичното с треньора

Престоят на наставника Яник Каюзак начело на Ланс приключи изключително бързо. Френският клуб е освободил своя старши треньор във вторник, съобщава авторитетното издание “Екип“, като информацията бе потвърдена и от „РМС Спорт“. Ръководството на клуба предприе тази драстична мярка след катастрофална поредица от резултати през изминалите седем дни.

Треньорът, който пое поста само преди два месеца, не успя да оцелее след серия от три поредни поражения: минимална загуба с 0:1 в регионалното дерби срещу Лил, унизително крушение с 1:9 от Комо в Шампионската лига преди седмица и домакинско поражение с 1:2 от Марсилия. Бившият дефанзивен полузащитник бе повишен начело на тима като заместник на германеца Дино Топмьолер, но краткото му управление не донесе желания обрат.

Клубните шефове вече обмислят три варианта за нов наставник, като водещ кандидат е Пиер Саж, за когото се очаква скоро да напусне поста си в Кристъл Палас. Саж изведе Ланс до второто място в Лига 1 и до исторически първи триумф за Купата на Франция през миналия сезон, преди да приеме предизвикателството на Острова.

След раздялата със Саж през лятото, шефовете на Ланс заложиха на Дино Топмьолер. Германецът обаче бе уволнен след едва шест официални срещи заради незадоволителни игри и напрежение между неговия асистент Нелсон Моргадо и състава. В изява за подкаста „Шпилмахер“ на „360Медия“ 45-годишният специалист разкри, че спортният директор Жан-Луи Лека и генералният директор Бенжамен Паро са определили неговия помощник като „твърде взискателен, шумен и конфликтен“.

Така Каюзак, който започна кампанията като асистент, бе издигнат до старши треньор. Рокадата обаче не се увенча с траен успех. Макар че тимът успя да спечели шампионатните срещи срещу Лион и ФК Париж с по 2:1, представянето в Шампионската лига се превърна в истински кошмар с тежки загуби от Спортинг (0:2), Брюж (0:3) и историческия срам срещу Комо. Общият баланс на Каюзак начело на тима се изчерпва с 3 победи и 6 поражения във всички турнири.

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