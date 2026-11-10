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Евертън проучва възможността да върне Де Бройне в Премиър лийг през януари

  • 10 ное 2026 | 12:29
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Евертън проучва възможността да върне Де Бройне в Премиър лийг през януари

Евертън обмисля изненадващ ход на трансферния пазар и проучва възможността да привлече бившата звезда на Манчестър Сити Кевин Де Бройне през предстоящия зимен прозорец, за да подсили състава си.

Белгийският национал прекара цяло десетилетие на „Етихад“ и бе основен стълб в селекцията на Пеп Гуардиола, завоювала исторически требъл през сезон 2022/23 и триумфирала в Шампионската лига през 2023 година. След като договорът му с „гражданите“ изтече, опитният плеймейкър премина като свободен агент в Наполи през юни 2025 година. Престоят му на Апенините обаче далеч не се развива според очакванията и на „Гудисън Парк“ са готови да му предложат изходна позиция още през януари.

За Манчестър Сити атакуващият полузащитник записа впечатляващите 108 гола и 177 асистенции в 422 мача, но до момента не успява да демонстрира същата форма в Серия А. През миналата кампания 35-годишният футболист имаше проблеми с контузия в задното бедро и приключи с 5 попадения и 4 асистенции в 21 срещи. През настоящия сезон статистиката му отчита 4 гола и 2 голови подавания след 15 изиграни двубоя, като формата му бележи спад с едва едно попадение и един голов пас в последните му осем изяви за неаполитанците.

Pолузащитникът преминава през труден етап и се намира в психологически спад, което прави напълно реална опцията за сензационно завръщане във Висшата лига.

Воденият от Дейвид Мойс тим вече е установил първоначален контакт с представителите на Де Бройне, за да провери какви са реалните шансове за осъществяване на трансфера през януари.

Контрактът на белгиеца с Наполи е до 2027 година с опция за удължаване с още един сезон. През миналия месец в италианските медии се появиха информации за напрежение между него и Масимиано Алегри. В мача с Порто пък Де Бройне влезе в пререкание със своя съотборник Лоренцо Лука. Заради всичко това се заговори, че двете страни могат да се разделят по взаимно съгласие пред зимата, от което може да се възползва Евертън.

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