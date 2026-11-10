УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино

Очаква се тази седмица Арсен Венгер да вземе решение дали ще се изправи срещу Джани Инфантино в изборите за президент на ФИФА. Доста водещи фигури се надяват той да го направи и се опитват да го убедят. Кандидатите трябва да бъдат обявени до 18 ноември, а самите избори са през март следващата година.
77-годишният Венгер отговаря за глобалното футболно развитие на ФИФА от ноември 2019 г. Той е сред най-уважаваните фигури в света на футбола и би бил сериозна конкуренция на Инфантино. Да спечели срещу настоящия президент обаче ще бъде изключително трудна задача.
Инфантино получи много критики след скандала около плана му да продава части от турнирите на ФИФА на частни инвеститори. Когато се разбра за плана, Венгер заяви, че не е участвал и се обяви напълно против идеите на швейцареца.
Бившият мениджър на Арсенал отсъстваше от срещата на Управителния съвет на световната футболна централа в Рабат през август, но в края на октомври бе в Баку заедно с Инфантино за Световното първенство до 15 години. Ако се кандидатира, Венгер ще има подкрепата на УЕФА, но голяма част от света предпочита оставането на Инфантино. Обещанията на повече пари карат Африка, Карибите, Южна Америка, Близкия изток и Азия да застанат на страната на настоящия президент.
Европейската футболна централа не разчита само на Венгер, а говори и с други потенциални кандидати. Миналата седмица президентът на Японската футболна асоциация Козо Ташима обяви намерение да се кандидатира, а през ноември първи това направи бившият играч на Тотнъм Рамон Вега. Един кандидат трябва да си осигури подкрепата поне на пет национални федерации, за да участва в изборите, а за да стане президент има нужна на 106 гласа от 211-те членове на Конгреса на ФИФА.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google