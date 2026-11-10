Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино

  • 10 ное 2026 | 11:45
  • 274
  • 0
УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино

Очаква се тази седмица Арсен Венгер да вземе решение дали ще се изправи срещу Джани Инфантино в изборите за президент на ФИФА. Доста водещи фигури се надяват той да го направи и се опитват да го убедят. Кандидатите трябва да бъдат обявени до 18 ноември, а самите избори са през март следващата година.

77-годишният Венгер отговаря за глобалното футболно развитие на ФИФА от ноември 2019 г. Той е сред най-уважаваните фигури в света на футбола и би бил сериозна конкуренция на Инфантино. Да спечели срещу настоящия президент обаче ще бъде изключително трудна задача.

Инфантино получи много критики след скандала около плана му да продава части от турнирите на ФИФА на частни инвеститори. Когато се разбра за плана, Венгер заяви, че не е участвал и се обяви напълно против идеите на швейцареца.

Бившият мениджър на Арсенал отсъстваше от срещата на Управителния съвет на световната футболна централа в Рабат през август, но в края на октомври бе в Баку заедно с Инфантино за Световното първенство до 15 години. Ако се кандидатира, Венгер ще има подкрепата на УЕФА, но голяма част от света предпочита оставането на Инфантино. Обещанията на повече пари карат Африка, Карибите, Южна Америка, Близкия изток и Азия да застанат на страната на настоящия президент.

Европейската футболна централа не разчита само на Венгер, а говори и с други потенциални кандидати. Миналата седмица президентът на Японската футболна асоциация Козо Ташима обяви намерение да се кандидатира, а през ноември първи това направи бившият играч на Тотнъм Рамон Вега. Един кандидат трябва да си осигури подкрепата поне на пет национални федерации, за да участва в изборите, а за да стане президент има нужна на 106 гласа от 211-те членове на Конгреса на ФИФА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Унгария потвърди за контузията на Собослай, но не го освободи

Унгария потвърди за контузията на Собослай, но не го освободи

  • 10 ное 2026 | 11:55
  • 240
  • 0
Матеус защити Мусиала и отговори на Хьонес: Байерн сам одобри договора и заплатата

Матеус защити Мусиала и отговори на Хьонес: Байерн сам одобри договора и заплатата

  • 10 ное 2026 | 11:43
  • 375
  • 0
Гранит Джака отпадна от състава на Швейцария за решителните битки в Лигата на нациите

Гранит Джака отпадна от състава на Швейцария за решителните битки в Лигата на нациите

  • 10 ное 2026 | 11:13
  • 329
  • 0
За първи път носителят на "Златната топка" не попадна в идеалния отбор на ФИФПРО, ето на колко остана Кейн

За първи път носителят на "Златната топка" не попадна в идеалния отбор на ФИФПРО, ето на колко остана Кейн

  • 10 ное 2026 | 11:03
  • 875
  • 8
Интер винаги ще има възходи и спадове, смята Киву

Интер винаги ще има възходи и спадове, смята Киву

  • 10 ное 2026 | 10:56
  • 492
  • 0
Ендрик: Моуриньо ме кара да съм още по-мотивиран в Реал Мадрид

Ендрик: Моуриньо ме кара да съм още по-мотивиран в Реал Мадрид

  • 10 ное 2026 | 10:34
  • 553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 5366
  • 15
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 6308
  • 6
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 393
  • 0
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 11811
  • 4
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 19585
  • 18
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 7844
  • 11