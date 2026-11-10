УЕФА се надява Венгер да се изправи срещу Инфантино

Очаква се тази седмица Арсен Венгер да вземе решение дали ще се изправи срещу Джани Инфантино в изборите за президент на ФИФА. Доста водещи фигури се надяват той да го направи и се опитват да го убедят. Кандидатите трябва да бъдат обявени до 18 ноември, а самите избори са през март следващата година.

77-годишният Венгер отговаря за глобалното футболно развитие на ФИФА от ноември 2019 г. Той е сред най-уважаваните фигури в света на футбола и би бил сериозна конкуренция на Инфантино. Да спечели срещу настоящия президент обаче ще бъде изключително трудна задача.

Инфантино получи много критики след скандала около плана му да продава части от турнирите на ФИФА на частни инвеститори. Когато се разбра за плана, Венгер заяви, че не е участвал и се обяви напълно против идеите на швейцареца.

Arsene Wenger is this week expected to make a final decision on whether he is going to stand against Gianni Infantino in the FIFA presidential election. Wenger is being lobbied by key stakeholders in football, including UEFA, to put himself forward as a candidate ahead of the November 18 deadline. The 77-year-old has served as FIFA’s chief of global football development since November 2019 and is considered to be one of the most widely respected figures in the game and would therefore be a serious rival to Infantino. 📝 @Dan_Sheldon_ and @mjshrimper https://t.co/K0OdNQuacS — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 9, 2026

Бившият мениджър на Арсенал отсъстваше от срещата на Управителния съвет на световната футболна централа в Рабат през август, но в края на октомври бе в Баку заедно с Инфантино за Световното първенство до 15 години. Ако се кандидатира, Венгер ще има подкрепата на УЕФА, но голяма част от света предпочита оставането на Инфантино. Обещанията на повече пари карат Африка, Карибите, Южна Америка, Близкия изток и Азия да застанат на страната на настоящия президент.

Европейската футболна централа не разчита само на Венгер, а говори и с други потенциални кандидати. Миналата седмица президентът на Японската футболна асоциация Козо Ташима обяви намерение да се кандидатира, а през ноември първи това направи бившият играч на Тотнъм Рамон Вега. Един кандидат трябва да си осигури подкрепата поне на пет национални федерации, за да участва в изборите, а за да стане президент има нужна на 106 гласа от 211-те членове на Конгреса на ФИФА.

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