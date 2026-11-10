Унгария потвърди за контузията на Собослай, но не го освободи

Полузащитникът на Ливърпул Доминик Собослай остава в лагера на унгарския национален отбор, въпреки че имаше въпросителни около здравословното му състояние след получен удар в коляното при победата с 3:1 над Кристъл Палас.

Капитанът на “маджарите” се нуждаеше от медицинска помощ малко преди края на първото полувреме на стадион „Селхърст Парк“. Макар че продължи участието си в мача със стабилно превързана става, в крайна сметка бе принудително заменен в 69-ата минута.

От Унгарската футболна федерация първоначално обявиха, че техният лидер ще премине през медицински тестове, а днес потвърдиха, че въпреки травмата той остава с тима и ще продължи работата с лекарския щаб преди окончателното решение за участието му.

„Доминик Собослай премина през задължителните медицински изследвания. След разтежението в коляното медицинският екип на представителния тим ще направи всичко възможно в следващите дни капитанът да бъде на разположение на треньорите във възможно най-кратък срок. Въпреки това решението за участието му в мача почти сигурно ще бъде взето в последния възможен момент“, гласи официалното становище на централата.

Szoboszlai Dominik átesett a protokollnak megfelelő vizsgálatokon. Térdrándulását követően a válogatott egészségügyi stábja az elkövetkező napokban mindent elkövet annak érdekében, hogy a csapat kapitánya mihamarabb a szakmai stáb rendelkezésére állhasson. Játékáról azonban minden bizonnyal csak az utolsó pillanatban születik majd döntés. #csakegyutt #magyarok #GEOHUN #HUNNIR @_SZD10 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 10, 2026

За Унгария предстои гостуване на Грузия в събота в предпоследната среща от турнира Лига на нациите, след което във вторник, 17 ноември, тимът посреща състава на Северна Ирландия.

Самият Собослай загатна за желанието си да помогне на състава, публикувайки кадри в социалните мрежи от пристигането си на базата с краткото послание: „Отново в града“.

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола сподели опасенията си относно натоварването на футболиста по време на международната пауза, подчертавайки необходимостта от повишено внимание:

„Дом определено не беше на сто процента през второто полувреме. Ще видим какво ще се случи. Последното нещо, от което имаме нужда в момента, е да губим играчи в мачовете на националните отбори. При предишната пауза загубихме трима много важни състезатели — Алекс (Исак), Коди (Гакпо) и Дом, така че сега просто се моля да няма нови проблеми. Струва ми се, че Дом леко преразтегна коляното. Трябва да бъде много предпазлив и да прецени дали е безопасно да играе. Знам, че той обожава да играе за родината си и ще направи всичко по силите си, но не приключи срещата в идеално състояние“, заяви наставникът.

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