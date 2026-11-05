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Напрежението в Наполи продължава да се покачва, Де Бройне влезе в конфликт със съотборник

  • 5 ное 2026 | 09:30
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Напрежението в Наполи продължава да се покачва, Де Бройне влезе в конфликт със съотборник

Напрежението в съблекалнята на Наполи продължава да се покачва, а тежката загуба с 1:4 от Порто в Шампионската лига беше белязана и от остър конфликт между Кевин Де Бройне и Лоренцо Лука. Двамата съотборници влязоха в разгорещен спор в заключителните минути на срещата, след като белгиецът остана недоволен от движение на италианския нападател, който току-що се беше появил в игра.

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Инцидентът се разигра около 82-рата минута, при резултат 3:1 за домакините. Де Бройне направи демонстративен жест с ръце и отправи забележка към Лука, който реагира остро и се приближи почти лице в лице с него. Според разказа на коментаторите на двубоя нападателят няколко пъти му отвърнал с „Защо говориш? Защо говориш? Върви на майната си!“. Ситуацията бе потушена, след като други футболисти на Наполи се намесиха и да разделиха двамата, преди напрежението да ескалира още повече.

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Според „Гадзета дело Спорт“ сцената е поредното доказателство за сериозната криза в италианския тим, която вече не се изразява само в резултатите и проблемите с контузените играчи, но и в отношенията между футболистите. Наполи на Масимилиано Алегри изглежда все по-разединен, а подобни конфликти допълнително усложняват задачата на треньора да стабилизира отбора.

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Снимки: Gettyimages

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