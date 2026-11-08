Алегри: Да не забравяме, че все още не сме отпаднали от нито един турнир

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри остана доволен от представянето на своя тим при домакинското равенство 1:1 с Лацио и подчерта, че “партенопеите” все още не бива да бъдат отписвани от нито един турнир, в който участват.

Наполи успя да спре победната серия на Лацио

“Трябва да поздравя момчетата, защото изиграха чудесен мач и не им беше лесно. Имахме някои трудности през първото полувреме, но също така и някои добри положения. През втората част се справихме доста по-добре, а след паузата ще се върнат някои играчи. Фактът, че отборът беше сплотен, е някаква предпоставка. Трябва да продължим да работим, защото все още изоставаме в класирането, но има още много време. Когато бях в Милан, имахме преднина от 8 точки, а загубихме 11 за няколко месеца. Да не забравяме, че все още не сме аут от Серия "А", Купата на Италия и Шампионската лига. Има трудни моменти през кампанията, като вярвам, че трябва да се справим с тях със спокойствие, докато се опитваме да възстановим контузиите и да внесем простота и организация към ситуацията.

Когато печелим, феновете си мислят, че сме страхотни, а когато губим, мислят различно. Всичко, което мога да кажа на феновете, е, че този тим дава всичко от себе си в психическо и физическо отношение. Днес пропиляхме някои големи възможности, но се случват и такива неща. Имам вяра в тези момчета и с повече организация можем да се върнем на правия път. Аз съм добре. За щастие, не съм имал много подобни периоди в кариерата ми, но когато сме в разгара на бурята, някак си успяваме да докараме лодката до брега. Тези момчетата се нуждаят от подкрепа и дават най-доброто от себе си”, коментира Алегри след днешното реми.

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Снимки: Gettyimages