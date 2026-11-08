Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Наполи

Алегри: Да не забравяме, че все още не сме отпаднали от нито един турнир

  • 8 ное 2026 | 19:02
  • 352
  • 3

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри остана доволен от представянето на своя тим при домакинското равенство 1:1 с Лацио и подчерта, че “партенопеите” все още не бива да бъдат отписвани от нито един турнир, в който участват.

Наполи успя да спре победната серия на Лацио
Наполи успя да спре победната серия на Лацио

“Трябва да поздравя момчетата, защото изиграха чудесен мач и не им беше лесно. Имахме някои трудности през първото полувреме, но също така и някои добри положения. През втората част се справихме доста по-добре, а след паузата ще се върнат някои играчи. Фактът, че отборът беше сплотен, е някаква предпоставка. Трябва да продължим да работим, защото все още изоставаме в класирането, но има още много време. Когато бях в Милан, имахме преднина от 8 точки, а загубихме 11 за няколко месеца. Да не забравяме, че все още не сме аут от Серия "А", Купата на Италия и Шампионската лига. Има трудни моменти през кампанията, като вярвам, че трябва да се справим с тях със спокойствие, докато се опитваме да възстановим контузиите и да внесем простота и организация към ситуацията.

Когато печелим, феновете си мислят, че сме страхотни, а когато губим, мислят различно. Всичко, което мога да кажа на феновете, е, че този тим дава всичко от себе си в психическо и физическо отношение. Днес пропиляхме някои големи възможности, но се случват и такива неща. Имам вяра в тези момчета и с повече организация можем да се върнем на правия път. Аз съм добре. За щастие, не съм имал много подобни периоди в кариерата ми, но когато сме в разгара на бурята, някак си успяваме да докараме лодката до брега. Тези момчетата се нуждаят от подкрепа и дават най-доброто от себе си”, коментира Алегри след днешното реми.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

  • 8 ное 2026 | 15:36
  • 1269
  • 2
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 8372
  • 1
Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

  • 8 ное 2026 | 14:58
  • 1328
  • 0
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 6797
  • 7
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 13465
  • 12
Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

  • 8 ное 2026 | 14:45
  • 2359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 178393
  • 967
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 1296
  • 0
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 6595
  • 8
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 7260
  • 28
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 15:54
  • 41757
  • 23
Гран При на Сао Пауло: Норис води, Верстапен излезе втори със заповед от бокса

Гран При на Сао Пауло: Норис води, Верстапен излезе втори със заповед от бокса

  • 8 ное 2026 | 18:50
  • 4642
  • 0