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Де Лаурентис няма намерение да уволни Алегри

  • 9 ное 2026 | 18:32
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Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис продължава да има доверие в наставника Масимилиано Алегри и няма намерение да го освободи от треньорския пост на тима, съобщава Николо Скира.

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Напоследък италианските медии спекулират с бъдещето на опитния специалист предвид незадоволителните резултати на “партенопеите” както в Серия "А", така и в Шампионската лига. В 15-те си досегашни мача през сезона отборът има пет победи, три равенства и седем загуби, като е на 10-ото място в първенството и на 27-ата позиция в ШЛ. Въпреки това клубното ръководство въобще не е обмисляло раздяла с Алегри. Оттам разчитат, че предстоящото завръщане на редица контузени играчи и по-леката програма през следващите седмици ще доведат до подобряване на резултатите на Наполи, а през януари съставът може да бъде подсилен с няколко нови попълнения. Според “Гадзета дело спорт” набелязаните играчи са десният бек Винисиус Тобиас от Шахтьор (Донецк), халфовете Дарил Бакола от Сасуоло и Мамаду Кулибали от Монако, както и нападателят Густаво Варела от Монца.

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Снимки: Gettyimages

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