Новите голови сензации в Европа: Реалност или временен блясък са постиженията на Синайоко и Забири?

Измина едва една трета от настоящия клубен сезон в Европа, а на върха в класациите при голмайсторите във Франция и Испания изненадващо се настаниха две африкански имена. Националът на Мали Ласин Синайоко е на първо място във френската Лига 1 с девет попадения в 10 мача, а в испанската Ла Лига мароканецът Ясир Забири също има девет гола в 12 срещи, като пред него са единствено звездите Рафиня, Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

Последното шампионатно попадение на 26-годишния Синайоко бе особено емоционално. Нападателят се завърна на стадион "Абе-Дешан" в Оксер - съоръжението, където премина по-голямата част от досегашната му професионална кариера, за да напомни за впечатляващия обрат в своето развитие.

Националът на Мали отбеляза единствения гол за победата с 1:0 на гостуващия ФК Париж и предпочете да не празнува срещу бившия си тим. Синайоко дебютира за дубъла на Оксер през сезон 2017/18, а през април 2021 година записа и първия си двубой за представителния отбор.

10 goal involvements in 8 Ligue 1 games: Lassine Sinayoko 🇲🇱 Mali leads every African in Europe's big five leagues this season. 6 goals, 4 assists for Paris FC, 2 clear of Racing Santander's Yassir Zabiri 🇲🇦 MAR. Leader. https://t.co/o1KI2ClliY — AfroFutbol (@AfroFutbol) October 26, 2026

На около 1400 километра разстояние Забири изживя също толкова паметен следобед. 21-годишният талант донесе обрата и победата на Расинг Сантандер с 2:1 при визитата на Малага, продължавайки невероятния си дебютен сезон в Ла Лига.

На 26 години Синайоко вече се е доказал във френския елит, като през миналия сезон отбеляза рекордните за него 12 гола в 32 мача за Оксер. Въпреки че столичани платиха около 8 милиона евро за правата му през лятото, едва ли някой във ФК Париж е очаквал толкова резултатен старт от нападателя в първите му месеци в клуба. След само 10 мача Синайоко се намира само на три попадения от постижението си за целия минал сезон. С петте си асистенции той вече надмина и головите си подавания от предходната кампания.

Представянето му е забележително: хеттрик на "Стад Велодром" при сензационния успех с 3:2 срещу Марсилия през септември показа, че трансферът може да е ключов момент за клуба, а двата гола и двете асистенции при драматичното 4:3 срещу Рен през октомври бяха демонстрация на неговата многостранни умения.

В началото на ноември срещу Монако той блесна с нови два гола и асистенция. Така Синайоко влезе в паузата за националните отбори с пряко участие в цели девет попадения само в рамките на последните си четири шампионатни мача.

Le Top Scoreur de @Ligue1 Lassine Sinayoko est 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗕𝗟𝗘 depuis son arrivée au @ParisFC 🔥 À combien de buts va-t-il terminer la saison selon vous ? ⚽️ https://t.co/95CFfuqDke — L1+ (@ligue1plus) November 10, 2026

С гола си срещу "монегаските" той се превърна в първия африкански играч с осем попадения в първите девет кръга на Лига 1 от Джордж Уеа насам, който го направи 1991 година. За разлика от него обаче, бъдещият либерийски носител на "Златната топка" вече бе далеч по-утвърдено име в европейския футбол в началото на 90-те години.

Силната форма на Синайоко дава сериозен тласък и на амбициозния спортен проект на ФК Париж. Клубът, финансиран от милиардерската фамилия Арно, има стремежи, които надхвърлят простото оцеляване в елита.

В момента парижани заемат трето място в таблицата, на три точки зад Пари Сен Жермен. Бившият мениджър на Челси Лиъм Росиниър гради цялата си атака около физическата мощ, креативността и ефективността на малиеца. Нападателят редовно се връща по-назад, за да организира действията на съотборниците си и да създава позиции за играчи като Пабло Пажис и нигериеца Моузес Саймън, благодарение на което отборът е шестият най-резултатен в първенството.

Макар възходът на Синайоко да изглежда постепенен, подобни истории не са прецедент във футбола. Имена като Венсан Абубакар, Никола Пепе, Еманюел Адебайор, Седрик Бакамбу и дори Пиер-Емерик Обамеянг в ранните си години също не предвещаваха, че ще достигнат такава забележителна резултатност.

SINAYOKO DANS L’HISTOIRE 👑 Sur les 10 premiers matchs de Ligue 1 : 🇫🇷 🥇Mbappé : 16 G/A 🇸🇪 🥈Ibrahimović : 15 G/A 🇧🇷 🥉Neymar : 15 G/A 🇲🇱 4️⃣ Sinayoko : 14 G/A https://t.co/IWszIlk6ik — Soccers ML 🇲🇱 (@soccersML) November 10, 2026

За разлика от него, мароканецът Забири нахлу далеч по-експлозивно на футболната сцена. След като демонстрира огромен потенциал в португалския Фамаликао, през януари той премина в Рен, но не успя да се наложи и записа само 42 минути до края на сезона, преди да бъде даден под наем на Сантандер през юли.

Хеттрикът срещу Елче през август бе първият сериозен сигнал за потенциала му. Последваха два гола срещу Алавес, както и попадения срещу Барселона, Валенсия, Еспаньол и Малага. Головата серия доказа, че изявите му в Португалия не са били случайни. Нападателят има основен принос за това новакът не просто да е далеч от зоната на изпадащите, но и да се позиционира стабилно в средата на класирането.

Забири е отбелязал повече от половината от общо 17-те гола на тима. Неговото присъствие в атака е ключово, като се има предвид, че Расинг има най-слабата защита в дивизията с 30 допуснати попадения, макар седем от тях да дойдоха при тежкото поражение от Барселона.

Avec son 9e but en Liga 2, Yasser Zabiri poursuit sur sa lancée en Espagne. L'attaquant marocain a offert la victoire au Real Santander face à Malaga (2-1), ce samedi, en signant le but décisif de la rencontre. 🌐 Lire l'article complet sur notre site web. #YasserZabiri #RacingSantander #MalagaCF #FootballEspagnol #SNRTnews — SNRTnews FR (@SNRTNewsfr) November 7, 2026

Фурорът на 21-годишния футболист едва ли изненадва феновете в родината му. Забири е част от впечатляващата нова генерация на "Лъвовете от Атлас", която все по-настойчиво чука на вратата на националния отбор, воден от Мохамед Уахби.

Мароканският талант Забири се превърна в истински герой за родината си на Световното първенство за младежи до 20 години през 2025 година, след като реализира и двете попадения при победата с 2:0 над Аржентина и спечели „Сребърната топка“ на турнира. Младокът дебютира при мъжете по-рано през годината, а силните му изяви с екипа на Сантандер вдъхват сериозен оптимизъм, че той може да пренесе блясъка от юношеския футбол и на най-високо професионално ниво.

📅🇲🇦 ON THIS DAY IN MOROCCAN FOOTBALL HISTORY! 20 October 2025 — Champions of the World! 🇲🇦🏆 One year ago, the Young Atlas Lions made history as Morocco defeated Argentina 2–0 in the FIFA U20 World Cup final, with Yassir Zabiri scoring a stunning brace to deliver our first-ever world title at this level! 🌍🔥 — Morocco Xtra (@theMoroccoXtra) October 20, 2026

Забири и Синайоко извървяха коренно различни пътища до головите си подвизи от последната седмица. Предстои да се види дали впечатляващите им изяви са началото на нещо специално или просто проблясък над реалните им възможности. Въпреки това съществуват редица аргументи в полза на тезата, че и двамата могат да запазят набраната инерция, макар и сегашното им темпо да изглежда трудно за поддържане в дългосрочен план.

Най-красноречивата статистика показва, че и двамата нападатели генерират почти идентични и изключително силни показатели за очаквани голове (0,72 на 90 минути). Това е ясен атестат за отлично индивидуално пласиране и сериозна подкрепа от креативните им съотборници. Дори ефективността им при завършващия удар да се нормализира до очакваните нива, редовното създаване на опасни положения гарантира, че головете няма просто да секнат.

Ако запазят този устрем, трансферните спекулации около тях бързо ще наберат сила. Синайоко наскоро подписа тригодишен договор с амбициозния тим на Париж ФК и краткосрочно напускане изглежда малко вероятно, особено предвид ключовата му роля в дългосрочната стратегия на клуба. На 26 години обаче той навлиза в период от кариерата си, в който оферта от редовен участник в Шампионската лига би била изключително примамлива. Физическата му мощ, тактическата гъвкавост и завършващият удар със сигурност ще привлекат вниманието на водещите европейски клубове.

Ситуацията около Забири е коренно различна. Сантандер няма клауза за откупуване в договора за наем с Рен, което означава, че на този етап завръщането му във френския клуб изглежда сигурно. На 21 години мароканецът разполага с огромен потенциал за развитие, а представянето му в оставащите 70 процента от сезона ще определи дали Рен ще го продаде изгодно, или ще го интегрира директно в първия си състав.

Нито един от двамата не се нуждае от запазване на сегашната си извънредна резултатност, за да запише паметна кампания. Още десетина попадения биха извели Синайоко в нова категория сред нападателите и вероятно ще изтласкат Париж ФК към евротурнирите. От своя страна, актив от 15–20 гола за Забири в дебютната му кампания в Ла Лига с новак в елита би бил изключително постижение.

Предизвикателствата пред двамата са ясни: Синайоко трябва да докаже, че този възход в по-зряла възраст не е случаен, докато Забири е длъжен да затвърди, че това е само стартът на бляскава кариера на най-високо ниво.

Ед Дав, ESPN

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Снимки: Imago