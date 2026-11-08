Левски с близо 19 милиона евро по-скъп състав от ЦСКА преди дербито

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Левски влиза в дербито с ЦСКА със значително по-висока обща пазарна стойност на футболистите според Transfermarkt. Съставът на "сините" е оценен на 45,25 милиона евро, докато този на "червените" на 26,68 милиона.

Левски и ЦСКА в битка за върха

Разликата между двата отбора е близо 19 милиона евро. Най-високо оценените футболисти на "сините" са Кристиан Макун, Сержиньо и Майкон – всеки с пазарна стойност от 3,5 милиона евро. След тях са Кристиан Димитров, Светослав Вуцов и Евертон Бала с по 3 милиона. Само тези шестима играчи имат обща оценка от 19,5 милиона евро.

За сравнение, централният нападател на ЦСКА Леандро Годой е оценен на 3.2 милиона евро. Зад него са Йоанис Питас и Фьодор Лапоухов с 2.5 милиона евро.

Левски разполага и с малко по-млад състав – средната възраст е 26,3 години, докато при ЦСКА тя е 26,9.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google