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Ралф Шумахер за Колтън Херта: Само хаби гориво

  • 7 ное 2026 | 15:34
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Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор Ралф Шумахер не скри възмущението си от усилията, които отборът на Кадилак полага, за да вкара Колтън Херта в световния шампионат.

Американецът участва в общо шест свободни тренировки през този сезон с идеята да събере нужните 40 точки, с които да кандидатства за пълен суперлиценз. Той постигна тази си цел вчера, но според Шумахер тези усилия са безсмислени, като се има предвид представянето на Херта във Формула 2 този сезон.

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Бившият пилот в Индикар премина във Формула 2 в началото на годината, като очакванията към него бяха доста високи. Реалността обаче се оказа доста различна и във временното класиране Херта заемо 19-та позиция с едва 26 точки на своята сметка и най-добро постижение от пето място в спринта в Барселона.

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В участията си в тренировките във Формула 1 Херта винаги изостава чувствително от другия пилот на Кадилак, без значение дали това е Серхио Перес, или Валтери Ботас. Херта е спряган за заместник на Ботас, след като миналата седмица Перес подписа нов дългосрочен договор с най-новия отбор във Формула 1.

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„Само ако Великден и Коледа се паднат в един и същи ден. Сериозно, няма никакъв смисъл. Той просто хаби гориво, както би казал Франц Тост. Честно казано, изобщо не разбирам защо го правят. По-добре да сложат някой друг в колата и да дадат шанс на някой млад пилот.

„Той беше наистина толкова слаб във Формула 2. Според мен изобщо не си е заслужил този шанс. Хубаво е, че се опитват да дадат път на американски пилоти, нямам нищо против това. Но все пак трябва да има някакъв смисъл. А за него просто няма място във Формула 1“, коментира Шумахер пред Sky Sports Deutschland.

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Снимки: Gettyimages

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