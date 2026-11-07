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Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

  • 7 ное 2026 | 16:08
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Макс Верстапен ще започне утрешната Гран При на Сао Пауло от дъното на стартовата решетка, съобщава нидерландският вестник De Telegraaf.

Причината е решението на Ред Бул да постави изцяло нова задвижваща система в колата на четирикратния световен шампион за остатъка от уикенда в Бразилия. Първоначалните планове на Биковете не включваха подобна смяна на „Интерлагос“, но след проявата на различни проблеми в хода на петъчните тренировки те са преценили, че рискът Верстапен да продължи със старите компоненти ще бъде прекалено голям.

За Верстапен няма да е нещо ново да стартира от по-задна позиция в Сао Пауло. Преди две години той спечели от 17-то място на старта, а преди 12 месеца стигна до подиума, след като тръгна от края на алеята пред боксовете.

Защо Верстапен постоянно се оплаква от превключването на предавките
Защо Верстапен постоянно се оплаква от превключването на предавките

Нидерландецът няма да е единственият наказан пилот този уикенд. Вече е ясно, че Джордж Ръсел ще бъде преместен с 5 места назад на старта, а санкция ще има и за Люис Хамилтън, но все още не се знае колко голяма ще е тя.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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