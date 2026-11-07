Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

Макс Верстапен ще започне утрешната Гран При на Сао Пауло от дъното на стартовата решетка, съобщава нидерландският вестник De Telegraaf.
Причината е решението на Ред Бул да постави изцяло нова задвижваща система в колата на четирикратния световен шампион за остатъка от уикенда в Бразилия. Първоначалните планове на Биковете не включваха подобна смяна на „Интерлагос“, но след проявата на различни проблеми в хода на петъчните тренировки те са преценили, че рискът Верстапен да продължи със старите компоненти ще бъде прекалено голям.
За Верстапен няма да е нещо ново да стартира от по-задна позиция в Сао Пауло. Преди две години той спечели от 17-то място на старта, а преди 12 месеца стигна до подиума, след като тръгна от края на алеята пред боксовете.
Защо Верстапен постоянно се оплаква от превключването на предавките
Нидерландецът няма да е единственият наказан пилот този уикенд. Вече е ясно, че Джордж Ръсел ще бъде преместен с 5 места назад на старта, а санкция ще има и за Люис Хамилтън, но все още не се знае колко голяма ще е тя.
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages