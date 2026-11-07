Броуди Костеки триумфира в Сандаун и отива на финала в Суперкарс

В необичайно студено време Броуди Костеки и неговият Форд Мустанг от тима на Дик Джонсън Рейсинг излязоха победители от оспорваната битка за лидерството на пистата „Сандаун Рейсуей“ до Мелбърн. Състезанието се превърна в стратегически дуел, в който пилотите трябваше да намерят точния баланс между пестенето на гориво и контрола върху износването на гумите през втората половина от 250-километровата дистанция.

Костеки стигна до победата с преднина от 5,36 секунди пред лидера в шампионата Мат Пейн с Форд-а на Гроув Рейсинг. Подиума допълни завърналият се в челото Кам Уотърс (Тикфорд Рейсинг), с което осигури тройна победа за „Синия овал“.

Not sure what's more impressive, securing a spot in the Grand Final or surviving today's chaos 🤣 #Supercars #RepcoSC #Sandown https://t.co/PXeW38gdBQ — Supercars (@supercars) November 7, 2026

Чаз Мостарт с исторически триумф в Голд Коуст, получава шанс за титлата

В първия етап от 250-километровото състезание Пейн диктуваше темпото и водеше колоната до първите спирания в бокса, наложени заради пожар в автомобила на Арън Камерън от Бланчард Рейсинг Тийм. Бавното излизане от питлейна обаче струваше две позиции на лидера, след което спорът за първото място се разгоря между Уил Браун (Т8 Форд) и Костеки.

BROWN SPINS OUT 🤯 The race leader put everything on the line and has paid the price 🫣 #RepcoSC #Supercars https://t.co/jnJspjqgme — Supercars (@supercars) November 7, 2026

Брок Фийни триумфира във второто състезание в Сърфърс Парадайс

Двамата пилоти проведоха интензивна битка с постоянна размяна на позиции. Костеки намери пролука и излезе напред, а Браун опита незабавен отговор, но се завъртя на четвърти завой. Появата на нова кола за сигурност позволи на колоната да извърши втори питстоп при жълти флагове. При рестарта подреждането бе Уотърс, Костеки, Пейн, Брок Фийни (Т8 Форд), Чаз Мостарт (Уолкиншоу Тойота) и Антон Де Паскуале (Тийм 18 Шевролет).

Putting it ALL on the line for finals 🥊 #RepcoSC #Supercars https://t.co/F19Ciy8w1z — Supercars (@supercars) November 7, 2026

Пред лидерите обаче се появиха нови предизвикателства. Мостарт загуби ритъм заради превъртане на задните колела, докато водещите пилоти трябваше да съхранят супер меките сликове на Дънлоп и наличното гориво за финалните 39 обиколки.

На трасето настъпи позиционна шахматна партия. Костеки поддържаше максимално възможно темпо за защита на позицията си, опитвайки същевременно да спести ценни капки гориво. Уотърс използваше аеродинамичната струя зад лидера, което обаче ускори износването на неговите гуми. Пейн и Фийни водеха свое собствено съревнование, очаквайки грешка от челната двойка.

В крайна сметка износването на гумите се оказа решаващо. Фийни загуби сцепление на задния мост и бе изпреварен от Мостарт. Скоро след това същият проблем застигна и Уотърс, което позволи на Пейн да се изкачи до втората позиция 14 тура преди края.

Три обиколки преди финалния флаг Мостарт атакува успешно Уотърс, но след контакт бе принуден да върне позицията, след което Уотърс успя да удържи натиска до самия финал.

„Трябваше да заслужим този успех с пълно раздаване. Успях да спра атаките на Уил, а след това се борих и с Кам на задната права. На няколко пъти блокирах колелата, наложи се да рискуваме всичко. Екипът в бокса свърши фантастична работа. Трябваше да пестя гориво, но планът ни сработи идеално“, заяви Костеки, чиято победа го класира за финалната четворка в Аделаида по-късно този месец.

Wild scenes at Sandown! 🔥 Thankfully, Aaron Cameron walked away from this one #RepcoSC #Supercars https://t.co/peVoo5mKTi — Supercars (@supercars) November 7, 2026

Пейн остана разочарован от забавянията при потеглянията от бокса:

„Беше страхотно състезание с много екшън. Целта ми беше да избегна инциденти, знаейки, че ще бъдем силни накрая. При спускането от криковете нямахме добро ускорение и инерция, но когато излизахме на чиста писта, темпото ни беше отлично.“

Третото място остави Уотърс само на една точка от позициите, даващи право на участие в следващия етап от финалите.

These two cannot be separated on the track 🫣 The Lucky Dogs get their elbows out in the battle for the lead 😤 #RepcoSC #Supercars https://t.co/9HqmEENEg9 — Supercars (@supercars) November 7, 2026

„Получи се невероятно състезание. Преминах през няколко напрегнати момента и вероятно натоварих колата твърде много в преследването на Броуди. Все пак съхраних достатъчно сцепление, за да защитя третото място“, коментира той.

Мостарт завърши четвърти, след като удържа силния финален щурм на Джеймс Голдинг с Форд на Бланчард Рейсинг, който направи забележителен пробив от дъното на стартовата решетка.

Денят се оказа труден за Фийни, който отстъпи до 11-а позиция, докато Браун финишира едва 20-и.

В неделя отборите застават на старта за второто 250-километрово състезание от уикенда, като метеорологичните прогнози отново предвиждат хладно, но сухо време.

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Снимки: Gettyimages