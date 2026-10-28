Чеко Перес подписа нов многогодишен договор с Кадилак

В навечерието на Гран При на Мексико Сити отборът на Кадилак обяви, че Серхио Перес е удължил договора си с тима и ще остане в него поне до края на сезон 2029 във Формула 1.

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. https://t.co/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Перес се присъедини към американския екип за неговия дебют в световния шампион в началото на 2026 година. За мексиканеца това представляваше възможност за завръщане на стартовата решетка след раздялата му с Ред Бул в края на сезон 2024. Той също така е с водеща роля при развитието на Кадилак, който гради изцяло нов състезателен отбор от нулата.

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„Присъединих се към отбора на Кадилак във Формула 1 още от самото начало, защото искрено вярвах в този проект. Затова продължаването на сътрудничеството ни е напълно естествена следваща стъпка“, заяви Перес.



„Изграждането на отбор във Формула 1 от нулата изисква време, неуморна работа и търпение, но напредъкът, който постигаме заедно, ни носи огромно удовлетворение. Предстои ни още много работа и съм напълно отдаден на този проект за следващите три години.



„Искам да благодаря на Дан Таурис, Марк Ройс и всички в TWG Motorsports и General Motors за възможността да продължим да надграждаме постигнатото дотук. Благодаря на всеки член на този специален отбор – както на хората на пистата, така и на тези в САЩ и Великобритания, а също и на нашите фенове – за подкрепата и доверието. Няма да ви разочаровам. Нека продължим да даваме всичко от себе си“, добави още мексиканецът.

Големият шеф на Кадилак не отхвърли възможността Херта да смени Ботас догодина

Въпреки че неговият съотборник Валтери Ботас също има многогодишен договор, оставането на финландеца в тима след края на настоящата кампания не е съвсем сигурно. В последните седмици все по-усилено се заговори, че той ще бъде заменен от Колтън Херта, с което Кадилак ще изпълни една от амбициите си, а именно да има американски пилот в своя състав.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages