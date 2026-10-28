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Чеко Перес подписа нов многогодишен договор с Кадилак

  • 28 окт 2026 | 17:19
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В навечерието на Гран При на Мексико Сити отборът на Кадилак обяви, че Серхио Перес е удължил договора си с тима и ще остане в него поне до края на сезон 2029 във Формула 1.

Перес се присъедини към американския екип за неговия дебют в световния шампион в началото на 2026 година. За мексиканеца това представляваше възможност за завръщане на стартовата решетка след раздялата му с Ред Бул в края на сезон 2024. Той също така е с водеща роля при развитието на Кадилак, който гради изцяло нов състезателен отбор от нулата.

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Серхио Перес ще отбележи юбилей в домашното си състезание

„Присъединих се към отбора на Кадилак във Формула 1 още от самото начало, защото искрено вярвах в този проект. Затова продължаването на сътрудничеството ни е напълно естествена следваща стъпка“, заяви Перес.

„Изграждането на отбор във Формула 1 от нулата изисква време, неуморна работа и търпение, но напредъкът, който постигаме заедно, ни носи огромно удовлетворение. Предстои ни още много работа и съм напълно отдаден на този проект за следващите три години.

„Искам да благодаря на Дан Таурис, Марк Ройс и всички в TWG Motorsports и General Motors за възможността да продължим да надграждаме постигнатото дотук. Благодаря на всеки член на този специален отбор – както на хората на пистата, така и на тези в САЩ и Великобритания, а също и на нашите фенове – за подкрепата и доверието. Няма да ви разочаровам. Нека продължим да даваме всичко от себе си“, добави още мексиканецът.

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Въпреки че неговият съотборник Валтери Ботас също има многогодишен договор, оставането на финландеца в тима след края на настоящата кампания не е съвсем сигурно. В последните седмици все по-усилено се заговори, че той ще бъде заменен от Колтън Херта, с което Кадилак ще изпълни една от амбициите си, а именно да има американски пилот в своя състав.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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