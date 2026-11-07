Маркес не е оптимист за шансовете си да стане шампион в Катар

Марк Маркес остана най-близо до Марко Безеки в квалификацията за Гран Pри на Катар, осигурявайки си втора позиция на стартовата решетка преди ключовото неделно състезание, в което има теоретичен шанс да грабне световната титла.

👀📊 @marcmarquez93 only needs to outscore @88jorgemartin by 5 points to have a title chance tomorrow #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/ZDNN8xxaP8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Въпреки силния си резултат испанецът призна, че звездата на Априлия е изключително опасен не само в рамките на една бърза обиколка, но разполага и с „друго темпо“ при каране с износени гуми. Именно това ще бъде решаващо в неделната битка под прожекторите на „Лусайл“.

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„Първата редица беше основната ни цел. Още вчера знаехме, че няма да бъде никак лесно да я постигнем, но успяхме. Наясно сме, че Марко има съвсем различен ритъм през този уикенд – той е супер бърз. Трябва да приемем реалността и да дадем най-доброто от себе си“, коментира Маркес веднага след квалификацията.

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За да стане шампион след утрешното състезание, Маркес ще трябва да спечели с поне 30 точки от Хорхе Мартин, който ще стартира 11-ти. Бедзеки е другият пилот, който има реален шанс да отложи коронацията на Маркес, като италианецът не трябва да губи повече от 8 точки в хода на спринта и състезанието в Катар.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages