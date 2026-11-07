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Маркес не е оптимист за шансовете си да стане шампион в Катар

  • 7 ное 2026 | 15:53
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Марк Маркес остана най-близо до Марко Безеки в квалификацията за Гран Pри на Катар, осигурявайки си втора позиция на стартовата решетка преди ключовото неделно състезание, в което има теоретичен шанс да грабне световната титла.

Въпреки силния си резултат испанецът призна, че звездата на Априлия е изключително опасен не само в рамките на една бърза обиколка, но разполага и с „друго темпо“ при каране с износени гуми. Именно това ще бъде решаващо в неделната битка под прожекторите на „Лусайл“.

Марко Бедзеки надви Марк Маркес в битката за полпозишъна в Катар
Марко Бедзеки надви Марк Маркес в битката за полпозишъна в Катар

„Първата редица беше основната ни цел. Още вчера знаехме, че няма да бъде никак лесно да я постигнем, но успяхме. Наясно сме, че Марко има съвсем различен ритъм през този уикенд – той е супер бърз. Трябва да приемем реалността и да дадем най-доброто от себе си“, коментира Маркес веднага след квалификацията.

Марк Маркес рядко пропуска мачпойнт в MotoGP
Марк Маркес рядко пропуска мачпойнт в MotoGP

За да стане шампион след утрешното състезание, Маркес ще трябва да спечели с поне 30 точки от Хорхе Мартин, който ще стартира 11-ти. Бедзеки е другият пилот, който има реален шанс да отложи коронацията на Маркес, като италианецът не трябва да губи повече от 8 точки в хода на спринта и състезанието в Катар.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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