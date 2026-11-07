Тото Волф: Васьор плати 1 милион долара от джоба си за дебюта на Окон във Формула 1

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф разкри как заедно с шефа на Ферари Фред Васьор са изиграли ключова роля в развитието на Естебан Окон във Формула 1, включително чрез директни лични инвестиции в кариерата на френския пилот.

Коментарите на Волф идват след решението на Хаас да освободи предсрочно Окон преди Гран При на Сао Пауло, след като състезателят бе отстранен от екипа още по време на състезателния уикенд в Мексико Сити.

🚨 | Ayao Komatsu says he couldn't tell his team why Ocon's exit was so sudden: "When I had to tell the boys and girls here that Esteban is not driving here anymore, everyone was suprised I couldn't go into details. "Normally I would want to be as transparent as possible, but on this one I cannot." — formularacers (@formularacers_) November 7, 2026

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Нито от американския тим, нито самият пилот са разкрили официалните мотиви зад внезапната раздяла, като французинът единствено категорично опроверга слуховете за физически сблъсък в гаража. Въпреки разрива, 30-годишният състезател продължава да бъде представляван от мениджмънта на Мерцедес, а Волф коментира ситуацията по време на събитията в Сао Пауло.

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Австриецът сподели неизвестен досега детайл от миналото – че Васьор лично е осигурил половината от сумата, необходима за първото титулярно място на Окон във Формула 1 с тима на Менър през 2016 година. Преди това французинът спечели титлата в сериите GP3 с тима на Васьор АРТ Гран При и се състезаваше за тях в шампионата DTM.

„Мерцедес пое мениджмънта на Естебан благодарение на Гуен Лагрю - обясни Волф. - Така се запознахме с него, когато Гравити Спорт Мениджмънт изпадна в затруднение. След това се разбрахме да работим съвместно с Фред в GP3 и спечелихме титлата. По онова време нямаше реална възможност за Формула 1, затова заедно отворихме вратата към DTM.

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„Не знам дали това е известно, но когато внезапно се освободи място в Менър от състезанието на "Спа" нататък, бяха нужни 2 милиона долара. Ние можехме да покрием 1 милион, но ни липсваше останалата част. Тогава Фред лично извади парите, за да даде този шанс на Естебан. През всичките тези години правихме всичко възможно той да получи най-добрите възможности за развитие.“

Относно раздялата с Хаас, Волф допълни, че подобни ситуации са част от спорта:

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„Естебан премина през няколко тима и накрая се стигна до момент, в който Аяо Комацу трябваше да защити интересите на отбора и да го предпази от определена риторика. От друга страна, Естебан смяташе, че е в правото си. В крайна сметка обаче трябва да се уважава фактът, че отборът диктува правилата. Ръководителят определя кога границата е премината и Аяо направи точно това.“

Васьор, който също присъстваше на пресконференцията на шефовете на отбори в Бразилия, изрази съжаление за създалата се ситуация около неговия сънародник:

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„Работих с Естебан в GP3 и DTM преди повече от десетилетие, включително съвместно с Тото. Той се представи отлично в малките формули, в DTM и във Формула 1. Трудно ми е да коментирам случващото се в друг тим, тъй като имам достатъчно работа със собствения си състав. Не знам подробности за отношенията между Аяо, Хаас и пилота. Жалко е за Естебан, защото той е изключителен боец и влага огромна енергия във Формула 1, което заслужава голямо уважение.“

В Мексико Окон бе заменен от резервния състезател Рио Хиракава, докато за старта в Бразилия зад волана седна Рафаел Камара, правейки предсрочен дебют пред родна публика. Още преди последните събития бе ясно, че Окон няма да бъде част от Хаас за сезон 2027 във Формула 1 след обявеното привличане на Камара.

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Снимки: Gettyimages