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Наказание чака Хамилтън след слабия петък за Ферари

  • 7 ное 2026 | 15:02
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7-кратният световен шампион Люис Хамилтън ще получи наказание заради нови компоненти по задвижващата му система в Сао Пауло, но това тепърва ще бъде потвърдено от Ферари.

Люис беше по-бързият от двамата пилоти на Ферари във втората свободна тренировка, но остана на 0,450 секунди от Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Шарл Леклер с другата кола на Скудерията се оказа на три десети зад съотборника си - дефицит, който трудно може да бъде обяснен само с проблеми при реализирането на мощността на старт-финалната права.

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При симулациите на състезателно темпо Ферари пак изостана от лидерите, като Леклер записваше резултати с половин секунда на обиколка по-слаби от тези на Антонели.

Фредерик Васьор призна, че Ферари има „много работа по баланса на колите“, но не потвърди какви точно елементи ще бъдат сменени в задвижващата система на Хамилтън.

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Потвърждението ще дойде след съботната свободна тренировка, а вече има един пилот с наказание - Джордж Ръсел ще мине с 5 места назад заради нов двигател.

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Снимки: Gettyimages

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