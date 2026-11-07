Арсенал с титулярите от "Анфийлд" (съставите)

Шампионът Арсенал посреща Хъл Сити в двубой от 10-ия кръг на Премиър лийг. Срещата на “Емиратс” започва в 17:00 часа.

“Топчиите” са лидери в класирането след една единствена грешна стъпка. Новаците от Хъл пък започнаха сезона ударно с три победи от три мача, но след това в продължение вече над два месеца не са побеждавали.

Мениджърът на домакините Микел Артета излиза със същите 11, с които започна и при победата с 1:0 над Ливърпул в миналия уикенд.

Колегата му начело на “тигрите” Сергей Якирович очаквано прибягва до схема 5-4-1 с Оливър Макбърни на върха на нападението.

Съставите:

Арсенал: Рая, Тимбер, Конса, Габриел, Калафиори, Райс, Бруно Гимараеш, Йодегор, Цолис, Мадуеке, Хавертц

Хъл Сити: Цолакис, Койл, Игън, Менди, Аджайи, Строуд, Гурна-Дуат, Слейтър, Ирогбунам, Чо, Макбърни

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