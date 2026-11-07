Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)

11-те на Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив)

  • 7 ное 2026 | 12:19
  • 720
  • 0
11-те на Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) днес от 13:30 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца в среща от 13-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на двубоя ще бъде Геро Писков. Мачът изправя един срещу друг два тима от долната половина на класирането, които спешно се нуждаят от точки за подобряване на позициите си.

Домакините от Ботев (Враца) заемат 12-о място в подреждането с актив от 10 точки след 13 изиграни мача, при баланс от 2 победи, 4 равенства и 7 загуби и голова разлика 10:22. В последния кръг играчите на старши треньора Тодор Симов отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Черно море на стадион "Тича", а преди това завършиха 1:1 срещу Локомотив (София). За Купата на България врачани постигнаха успех с 2:1 срещу Фратрия, но в efbet Лига нямат победа в последните си пет мача. Локомотив (Пловдив) се намира на 14-а позиция с 9 точки след 13 срещи (2 победи, 3 равенства и 8 загуби) и голова разлика 6:17.

Момчетата на Душан Косич идват след поражение с 0:3 у дома от Лудогорец, мач в който останаха с човек по-малко. Преди това пловдивчани завършиха 0:0 срещу Славия в първенството, но показаха добро лице в Купата на елита с победа 1:0 над Черно море и за Купата на България с 2:0 срещу Янтра (Габрово). Отборът все още търси първата си победа като гост в efbet Лига през този сезон.

Стартови състави:

БОТЕВ: 94. Марин Орлинов, 3. Сайней Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 90. Филип Гигов;

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлевич, 39. Парвиз Умарбаев, 2. Адриан Кова 22. Ивайло Иванов, 5. Тодор Павлов, 44. Милан Петрович, 10. Юлиан Илиев, 29. Крист Лонгвил, 13. Лукас Риян, 99. Жулиен Лами, 31. Димитър Мрънков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

  • 7 ное 2026 | 11:34
  • 1611
  • 3
Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

  • 7 ное 2026 | 10:28
  • 567
  • 0
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 8399
  • 44
ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

  • 7 ное 2026 | 09:38
  • 2583
  • 3
Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

  • 7 ное 2026 | 09:29
  • 1173
  • 2
Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

  • 7 ное 2026 | 09:11
  • 6459
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 8399
  • 44
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 9531
  • 36
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 5408
  • 23
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 2890
  • 7
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 1822
  • 1