11-те на Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) днес от 13:30 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца в среща от 13-ия кръг на efbet Лига. Главен съдия на двубоя ще бъде Геро Писков. Мачът изправя един срещу друг два тима от долната половина на класирането, които спешно се нуждаят от точки за подобряване на позициите си.

Домакините от Ботев (Враца) заемат 12-о място в подреждането с актив от 10 точки след 13 изиграни мача, при баланс от 2 победи, 4 равенства и 7 загуби и голова разлика 10:22. В последния кръг играчите на старши треньора Тодор Симов отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Черно море на стадион "Тича", а преди това завършиха 1:1 срещу Локомотив (София). За Купата на България врачани постигнаха успех с 2:1 срещу Фратрия, но в efbet Лига нямат победа в последните си пет мача. Локомотив (Пловдив) се намира на 14-а позиция с 9 точки след 13 срещи (2 победи, 3 равенства и 8 загуби) и голова разлика 6:17.

Момчетата на Душан Косич идват след поражение с 0:3 у дома от Лудогорец, мач в който останаха с човек по-малко. Преди това пловдивчани завършиха 0:0 срещу Славия в първенството, но показаха добро лице в Купата на елита с победа 1:0 над Черно море и за Купата на България с 2:0 срещу Янтра (Габрово). Отборът все още търси първата си победа като гост в efbet Лига през този сезон.

Стартови състави:

БОТЕВ: 94. Марин Орлинов, 3. Сайней Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 90. Филип Гигов;



ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлевич, 39. Парвиз Умарбаев, 2. Адриан Кова 22. Ивайло Иванов, 5. Тодор Павлов, 44. Милан Петрович, 10. Юлиан Илиев, 29. Крист Лонгвил, 13. Лукас Риян, 99. Жулиен Лами, 31. Димитър Мрънков.

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