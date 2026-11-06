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Колтън Херта най-накрая събра нужните му точки за суперлиценз

  • 6 ное 2026 | 19:47
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Колтън Херта най-накрая събра нужните му точки за суперлиценз

Американският състезател Колтън Херта най-накрая събра нужните му 40 точки, за да може да получи пълен суперлиценз, с който да се състезава във Формула 1.

Херта получи последната му необходима точка след участието си в първата свободна тренировка преди Гран При на Сао Пауло по-рано днес. В сесията американецът покри нужните 100 километра, завъртайки 30 обиколки на дългата 4.309 километра „Интарлагос“.

За момент изглеждаше, че Херта може да се размине с тази точка, след като беше обявено, че той е разглеждан за нарушение при червен флаг. За негов късмет ръководителите на състезанието решиха, че американецът не е допуснал грешка и съответно не трябва да бъде разследван допълнително, което го спаси от потенциално получаване на наказателна точка. Според правилника, ако пилот получи такава точка в свободна тренировка, той няма как да вземе суперлиценз точка от съответната сесия.

Очаквано Херта беше сред опашкарите в края на тренировката, в която той завърши на 20-то място с пасив от 2.558 секунди спрямо Ландо Норис. По-бавни от американеца бяха само Дино Беганович и Фреди Слейтър, които срещнаха сериозни технически затруднения с колите на Ферари и Ауди и направиха изключително малко обиколки.

Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло
Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло

Фактът, че Херта вече може да получи пълен суперлиценз, може да се окаже много лоша новина за Валтери Ботас. В последните седмици все по-усилено започна да се говори, че Кадилак търси начин да се отърве от финалндеца и той да бъде заменен именно от Херта за сезон 2027.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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