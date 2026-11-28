Манчестър Юнайтед с антирекорд от 1961 година

Манчестър Юнайтед претърпя унизително поражение с 0:4 от Брентфорд на „Олд Трафорд“ в двубой от 12-ия кръг на Премиър лийг. Отборът на Маурисио Почетино записа историческо негативно постижение, а привържениците на „червените дяволи“ не скриха гнева си от поредното разочароващо представяне.

Юнайтед допусна четири или повече гола в три поредни шампионатни срещи за първи път от 1961 година насам. Преди днешното поражение тимът загуби с 0:4 от Ливърпул и завърши наравно 4:4 с Астън Вила.

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След последния съдийски сигнал Почетино привика футболистите си, за да благодарят на привържениците, дошли на „Олд Трафорд“. Феновете обаче освиркаха отбора и започнаха да скандират: „Не сте достойни да носите тази фланелка!“.

Манчестър Юнайтед вече е допуснал 40 гола в 18 мача във всички турнири от началото на сезона – повече от всеки друг отбор от петте водещи европейски първенства.

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След „червените дяволи“ в тази негативна класация се нареждат френският Ланс с 37 допуснати попадения в 18 срещи, германският Унион (Берлин) с 35 в 13 двубоя, испанският Хетафе с 34 в 20 мача и италианският Сасуоло с 32 в 12 срещи.



В класирането Юнайтед е на срамното 19-о място, след като спечели само един от изиграните 12 мача от началото на сезона в Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages