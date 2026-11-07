Съдът в Брюксел отряза Антверп за Лиор Рафаелов

Съдебните власти в Брюксел отхвърлиха иска на елитния белгийски клуб Роял Антверп и израелския нападател Лиор Рефаелов, насочен срещу изискването за включване на определен брой местно обучени футболисти. Според магистратите действащите разпоредби са в пълно съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Френскоезичният първоинстанционен съд в белгийската столица отказа да отмени арбитражно решение от юли 2020 година, определяйки нормите на Европейската футболна централа (УЕФА) и Белгийската футболна асоциация (РБФА) като съвместими с европейските принципи за свободна конкуренция и движение на работници. Жалбоподателите, сред които е бившият тим на българския защитник Росен Божинов, настояваха, че лимитите възпрепятстват селектирането и картотекирането на играчи без местна подготовка.

Въпреки че през 2023 година Съдът на Европейския съюз посочи по друг казус, че подобни регулации биха могли да нарушат общностното право, крайната преценка бе оставена в ръцете на националните съдилища. В настоящото решение белгийският съд подчертава, че мерките преследват легитимна цел – насърчаване на изграждането на млади таланти и ограничаване на пълната зависимост на клубовете от финансова мощ.

Правилото на УЕФА, действащо от сезон 2008/09, задължава отборите да включват поне осем местно подготвени състезатели в списъка от 25 души. През 2011 година белгийската централа въведе аналогични изисквания за осем играчи от националните школи, като поне шестима от тях трябва да фигурират в групата за всеки двубой.

Макар съдът да призна, че регламентът създава известни ограничения на пазара, той отсече, че те не надхвърлят необходимото. В мотивите се допълва още, че липсват доказателства за непропорционално засягане на чуждестранните футболисти или за наличие на тайно съглашение между УЕФА и местните федерации.

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