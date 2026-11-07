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Букайо Сака се завръща в игра за Арсенал след паузата за националните отбори

  • 7 ное 2026 | 03:16
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Букайо Сака се завръща в игра за Арсенал след паузата за националните отбори

Офанзивният футболист на Арсенал Букайо Сака ще остане извън терените още няколко седмици. Английският национал получи контузия миналия месец по време на двубоя срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, съобщи мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета.

Поради травмата 25-годишният играч ще пропусне и предстоящите срещи на Англия от турнира Лига на нациите срещу тимовете на Хърватия и Испания.

„При всички положения той ще отсъства още известно време. Вероятно става въпрос за няколко седмици и очакванията са да го видим отново на терена след международната пауза“, сподели наставникът на шампионите, цитиран от агенция Ройтерс.

В предстоящия кръг от първенството Арсенал излиза срещу Хъл Сити, като под въпрос за двубоя е Езри Конса, който се контузи в мача със Славия Прага по-рано през седмицата. Лондончани заемат лидерската позиция във временното класиране на Висшата лига с актив от 24 точки.

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Снимки: Gettyimages

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