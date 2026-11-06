Рафа Надал президент на Реал Мадрид? Какви са условията за това

Присъединяването на Рафа Надал към Управителния съвет на Реал Мадрид отново разпали дискусиите около бъдещето на президентския пост в кралския клуб. На 4 ноември от ръководството обявиха, че назначението му ще бъде внесено за гласуване и ратификация на Общото събрание на делегатите на 21 ноември. Това е значим ход както за Реал Мадрид, така и за самия тенисист, макар и да не означава директно посочване на наследник на Флорентино Перес. И от клуба, и от обкръжението на Надал запазват пълно мълчание по темата, като легендарният спортист засега става част от управлението без излишни шумни изявления извън естествения интерес, който присъствието му предизвиква.

Страстта на Надал към мадридския гранд, глобалният му авторитет и безупречната му кариера обясняват защо името му непрекъснато се свързва с най-високата позиция в клуба. Носителят на 22 титли от Големия шлем и две олимпийски златни отличия е световна фигура, а партньорството му с най-титулувания клуб в света се определя като изключително престижен ход с международен отзвук. Както самият Рафа отбеляза, влизането в ръководството ще му даде възможност да опознае оперативната работа на клуба отвътре и да натрупа ценен управленски опит. В официалното си съобщение от Реал Мадрид изтъкнаха неговия състезателен дух, отдаденост и уважение към съперниците като водещи причини за поканата. Близки до тенисиста споделят, че той не приема ролята като формалност, а възнамерява да участва активно с каквото може.

Какви са условията за достигане до президентското кресло?

Заставането начело на клуба изисква изпълнението на строги критерии. Според член 40 от клубния устав кандидатите за президент трябва да имат минимум 20 години непрекъснат стаж като членове (сосиос) на клуба. За поста вицепрезидент се изискват 15 години, а за останалите членове на Управителния съвет — 10 години. Освен това всяка кандидатура трябва да представи банкова гаранция в размер на поне 15% от разходния бюджет на клуба, обезпечена с личното имущество на участниците в листата.

Надал притежава статут на почетен член от 2011 година под номер 67 778. Ако членството му се брои от тази дата, той би изпълнил условието за 20 години стаж през 2031 година. Влизането му в ръководството обаче разкрива и друга законова възможност: при окончателно овакантяване на президентския пост членовете на съвета избират нов ръководител измежду своя състав, който впоследствие се одобрява от Общото събрание. Този механизъм съществува в устава, макар нормативната уредба да не уточнява изрично дали 15-годишният стаж е достатъчен за прилагането му.

Макар че никога не е крил симпатиите си към възможността един ден да ръководи Реал Мадрид, Надал винаги е подхождал сдържано. В интервю с Ана Пастор за предаването "Ел Обективо" по телевизия "ЛаСекста" през 2024 година той заяви: „Разбира се, че подобно нещо би ме зарадвало, но то не влиза в настоящите ми житейски планове.“ С това той остави отворена вратата за бъдещо развитие при подходящи обстоятелства.

През май 2026 година тенисистът категорично се разграничи от слуховете, свързващи го с кандидатпрезидентската кампания на Енрике Рикелме, който демонстрира готовност за партньорство с него. Тогава Надал отново подчерта уважението си към Флорентино Перес и сподели, че е концентриран върху собствените си проекти, без да отхвърля бъдещи възможности. Сега пред него стои реалният шанс да заработи отвътре в Реал Мадрид, а дали този път ще го отведе до президентството, ще зависи от неговото лично желание, получената подкрепа и покриването на формалните изисквания на клуба.

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