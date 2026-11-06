Посланикът на Китай за Мбапе: Народът ни има нужда от време да възприеме случилото се

Посланикът на Китай в Испания Яо Дзин съобщи, че правителството му поддържа активен контакт с ръководството на Ла Лига, Реал Мадрид и други испански организации по повод „неприятния инцидент“ с коментарите на Килиан Мбапе. Дипломатът обаче подчерта, че китайското общество се нуждае от „време за осмисляне“ на думите, които са засегнали дълбоко страната.

„Не става дума за преговори, а за комуникация, изградена върху взаимно разбирателство“, заяви Яо пред агенция ЕФЕ преди участието си във форума на Университета в Саламанка. Изявлението му бе в отговор на въпрос относно възможното разрешаване на кризата, заради която срещите на Реал Мадрид продължават да отсъстват от телевизионния ефир в Китай.

Напрежението остава факт, въпреки че и клубът, и самият Мбапе поднесоха официални извинения. Спорът се разрази, след като френският нападател сподели, че едно от любимите му мемета показва неговия лик върху този на „китайски диктатор“ — препратка към колаж с Мао Дзедун, макар името на историческия лидер да не бе споменато пряко.

„Този злополучен случай нарани чувствата на много хора в Китай, които в момента имат нужда да приемат ситуацията“, коментира посланикът, изразявайки увереност, че проблемът ще намери решение чрез диалог, основан на уважение.

Думите на футболиста доведоха до прекратяване на търговски договори и принудиха държавната телевизия Си Си Ти Ви да спре излъчването на мачовете от испанското първенство. Въпреки че от китайската медия и посолството потвърдиха получаването на извиненията от мадридския гранд, към момента не е ясно кога футболните предавания ще бъдат възстановени.

„Нужно е време. Китайският народ има нужда от време за възприемане на случилото се, тъй като темата е деликатна, а Реал Мадрид винаги се е радвал на огромна фенска маса и изключителна почит в Китай“, допълни аташето към посолството Сие Тиеню по време на визитата в Саламанка.

Китай изпълни заканата си и „заличи“ Реал Мадрид и Мбапе

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