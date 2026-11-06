Моуриньо: Какво искам от Атлетико - Барса? И двата отбора да загубят

Реал Мадрид се радва на впечатляваща серия от седем последователни победи във всички турнири и общо десет в най-скорошните си 11 двубоя. В сряда отборът записа трудно 3:2 над АЕК в Атина в двубой от Шампионската лига. Последното изпитание за тима преди паузата е гостуване на Валенсия в мач от 12-тия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът на “Местая” е в събота вечер от 22:00 часа. Ето какво заяви наставникът Жозе Моуриньо.

Как е отборът?

Мисля, че е добре. Пристигнахме от Атина в три часа сутринта, но останахме тук (на базата), за да се опитаме да поспим още няколко часа. Вчера проведохме възстановителна тренировка, а обратната връзка от играчите е положителна. Ще бъде трудно, но няма да драматизираме.

За отказването на Кристиано Роналдо от националния тим

Решението му трябва да бъде уважено и аз го уважавам. Той не е приключил кариерата си – който го познава, знае, че все още има цели пред себе си. Единственото, което бих искал, е оттеглянето му като футболист да бъде различно от вчерашното. Що се отнася до това дали го виждам като треньор – не знам какво да кажа. Все още е твърде рано.

Колко се е променил Валверде като капитан и футболист като цяло?

Не мога да го сравнявам с миналия сезон, защото тогава не го познавах. Виждам професионалист, скромен човек и приятел на съотборниците си. Той е добър пример за всички и очевидно смятам, че фактът, че е капитан, му е дал още по-силно чувство за отговорност.

Какви спомени ви носи „Местая“?

Не съм човек, който много тъгува по нещата. Повече от „Местая“ аз гледам на Валенсия като клуб. Най-важен е утрешният мач, който според мен е един от най-трудните в цялата Ла Лига. Треньорът е много труден съперник, с огромен опит и с напълно ясна философия за това как иска да играят неговите отбори. Ще бъде труден мач за нас. За да спечелим, трябва да сме на максимално ниво.

Имате ли план за почивката на играчите?

Не мисля за това. Лесно е да се разбере, че утре ще играят Конате и Дийн Хаусен. Ще разпределим минутите между играчите, между които можем да ги разпределим. Но сега, благодарение на решението да играем в събота, футболистите, които ще бъдат с националните си отбори, ще имат почивен ден в неделя.

Какво бихте искали да се случи в неделя на „Метрополитано“ на Атлетико - Барса?

И двата отбора да загубят, но това не е възможно. Ще бъдат загубени точки и това е най-добрата новина. Каквото и да се случи, честно казано, не ме интересува.

Трябва ли кръгът да бъде отложен заради трагедията с футболиста на Тенерифе?

Според информацията, която получих, във всички състезания ще има отдаване на почести и това ми се струва значимо. Ако беше възможно да разговарям с Хесус де Мигел и да му задам този въпрос, това би било идеалната ситуация. Тъй като това не е възможно, само семейството му и неговите съотборници могат да отговорят какво би искал да се случи – дали би искал да няма футбол или да бъде почетен и запомнен във всички дивизии и на всички стадиони на испанския футбол. Не смятам, че някой от нас може да каже едното или другото.

Трябва ли да пуснете Винисиус, знаейки, че не е на 100%?

За мен най-важен е отборът. Никога по собствено желание не съм искал да навредя на отбора, за да облагодетелствам даден футболист. В последните два мача от Шампионската лига Винисиус игра, да. Но когато всичко се върне към нормалното и той е на разположение, ще взема решенията си. Като треньор не мисля мач за мач, а мисля и за поредицата от срещи, които ни предстоят. Мачът срещу АЕК беше подходящ за Винисиус. Един треньор трябва да прави всичко възможно, за да поддържа играчите си на максимално ниво и да опитва различни игрови стратегии, както и различни подходи към отделните футболисти…

Един слаб футболист винаги ще си остане слаб футболист. Но добрият футболист ще има и негативни моменти. Ако Винисиус беше слаб футболист, щеше да се каже, че представянето му в Атина е било добро. Той ще продължи да работи и когато дойде моментът да решавам кой ще играе, отборът ще бъде над футболиста.“

Смятате ли, че сте достигнали междинен етап от работата, която искате да свършите?

В някои мачове ни се е налагало да правим обрати. А обратът означава нещо положително, но и нещо негативно. Да направиш обрат означава да имаш силна и дълга резервна скамейка, да имаш вярата на групата, да знаеш каква фланелка носиш… Но това има и негативна страна и върху нея трябва да работим. Има още много работа.

Притеснява ли ви паузата и загубата на набраната инерция?

Притеснява ме утрешният мач. Притеснява ме, разбира се, в преносен смисъл. Трудността на срещата е моята основна грижа. Националният отбор не е мой проблем. Изобщо не ме притеснява, че даден футболист има честта да играе за своята страна. Проблемът за мен е идният двубой – срещу свеж отбор, който е имал цялата седмица да се подготви за срещата, и с треньор, който не се притеснява от това как ще играе неговият отбор.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google