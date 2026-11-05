Кадилак ще атакува челото в WEC с Да Коща и Тейлър

Ръководителят на Кадилак Джота Дитер Гас е убеден, че присъединяването на Антонио Феликс да Коща и Рики Тейлър към състава на тима само ще повиши шансовете за успех през сезон 2027 в Световния шампионат за издръжливост на ФИА.

Американският автомобилен производител обяви преди състезателния уикенд в Барселона миналия месец, че Да Коща и Тейлър ще заемат местата на Алекс Лин и Себастиан Бурде зад волана на двата прототипа Кадилак V-Series.R.

Some tracks don’t need an introduction… @Autodromo_Monza is one of them. The scene is set for an epic weekend. Bring it on! 💪 #WEC #6HMonza https://t.co/fef3qR65uK — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 5, 2026

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С този трансфер Да Коща се завръща в редиците на JOTA Sport, за които за последно караше през 2023 година с частно Порше 963, след като проектът на Алпин приключи.

Тейлър, от своя страна, ще се присъедини към настоящия пилот на JOTA Джак Ейткън в паралелни пълни програми както във WEC, така и в шампионата за спортни автомобили IMSA. Американецът вече направи еднократно участие за отбора тази година в Тексас.

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Коментирайки решението за новия състав, Гас подчерта ползите от това пилотите да прекарват колкото се може повече време на пистата с модела V-Series.R. Според него обновената селекция дава на Кадилак отлична възможност за изява в изключително конкурентния клас Хиперкар.

„Естествено, първото нещо, което търсиш, е талантът, който можеш да привлечеш в колата, а според мен ние вече имахме отлична база от този сезон - сподели Гас пред Sportscar365. - Привличането на Антонио и Рики само ще надгради постигнатото дотук.“

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„Видяхме го при Джак, както и при Ърл Бамбър и Уил Стивънс – когато се състезаваш в двата шампионата, това помага на целия проект. Пилотите свикват все повече с автомобила и се научават да извличат максимума от него, а в същото време отборите се възползват от по-добър обмен на информация. Дори когато разполагаш с пълна прозрачност по отношение на данните, директната обратна връзка от пилотите си остава безценна за всички.“

„Така че присъствието на Рики в автомобила е чудесна новина. Той е добре познат и на Дженерал Мотърс, което е допълнителен плюс. А Антонио го познаваме отлично. Контактът с него никога не е прекъсвал, той винаги е бил част от мислите на тима заради общата ни история. Имаме страхотен общ опит от миналото и смятам, че сме в много добра позиция за 2027 година.“

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Гас допълни още: „Не сме недоволни от представянето на пилотите през тази година, но знаем колко оспорвана е битката на пистата. Всичко опира до малки детайли и минимални подобрения, които можеш да направиш тук и там. Ключът ще бъде в това да съберем пилотите в такива екипажи, че да работят отлично помежду си и да си сътрудничат пълноценно с отбора.“

Шефът на тима поясни, че точните екипажи за двата автомобила на Джота Кадилак за следващия сезон все още не са финализирани. Той отказа да разкрие дали тимът планира да запази досегашните двойки в болиди с номера 12 и 38.

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Запитан защо изборът е паднал върху Тейлър пред останалите пилоти на Кадилак в IMSA, Гас обясни: „Когато погледнеш цялостната картина, той има доказани резултати и солидна история от успехи, затова искахме точно този талант при нас. Смятам също, че това ще бъде страхотен шанс за него да се състезава на ниво световен шампионат. Въпреки че вече има сериозни постижения, вярвам, че ще видим още много от него.“

Двамата пилоти на Джота с двойни състезателни ангажименти сега ще бъдат разпределени между двата отбора на Кадилак в IMSA – Ейткън ще кара за Екшън Експрес Рейсинг, а Тейлър за едноименния тим на баща си Уейн Тейлър Рейсинг.

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Снимки: Gettyimages