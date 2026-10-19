Дани Хункадея разказа за кошмара на Genesis в Барселона

Пилотът на Genesis Даниел Хункадея пое пълната отговорност и поднесе извиненията си за неточността в откриващата обиколка, която срина прототипа с номер 19 на дъното на колоната по време на състезанието „6 часа на Барселона“ от Световния шампионат за издръжливост (WEC).

Местният фаворит направи великолепно потегляне от трета позиция на стартовата решетка. Хункадея успя да изпревари Себастиан Буеми с Тойота и съотборника си в Genesis Андре Лотерер, за да поведе колоната при спирането за първия завой. Въпреки това, на все още влажната и хлъзгава от падналия през нощта дъжд писта, испанецът излетя от трасето на пети завой. Тази грешка го свлече чак до 16-а позиция, като зад него остана единствено автомобилът на Алпин с номер 35, който беше завъртян при инцидент веднага след старта.

Full provisional race results for the 6 Hours of Barcelona Presented by Visit Qatar 🇪🇸 #WEC #6HBarcelona https://t.co/t9oRDD6u2w — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Макларън пуска в Льо Ман шампион във Формула 2 и Формула 3

Две ранни появявания на колата за сигурност позволиха на испанския състезател да се върне в челната десетка до края на първия час, макар че на няколко пъти отново напусна пределите на трасето. С изсъхването на асфалта обаче корейският производител загуби нужното темпо, за да се бори за позиции в зоната на точките.

В крайна сметка екипажът на Хункадея, Матийо Жамине и Пол-Лу Шатен пресече финалната линия на 11-о място в класа с болида Genesis GMR-001, на обиколка от победителите с номер 8 – Тойота TR010 Хибрид, пилотирана от Себастиан Буеми, Рио Хиракава и Брендън Хартли.

Тойота с двойна победа в Барселона и титла при производителите в WEC

След края на надпреварата 35-годишният испанец не скри разочарованието си от пропуснатия шанс за първи точки през сезона:

„Оплесках нещата напълно. Извинявам се на целия тим. По-късно състезанието стана още по-трудно след няколко допълнителни спънки, но продължаваме напред. Резултатът със сигурност е разочароващ. Има много елементи за анализ, но лично за мен това беше просто лош ден. Направих отличен старт, всичко вървеше отлично в първите четири завоя, но прецених грешно сцеплението и точката на спиране. Да преминеш от първо до последно място е изключително неприятно.

A dramatic start for our maiden Spanish race 💥 #WEC #6HBarcelona https://t.co/KQbd5OxLa1 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

"Бяхме много силни на мокро и успях да се изкача до осма позиция, но при изсъхваща писта не бяхме толкова конкурентни, колкото ни се искаше. Малките спънки по време на състезанието ни върнаха назад и въпреки че бяхме на обиколка от лидерите, почти се добрахме до точките, но за жалост не се получи.“

Уикендът беше започнал обещаващо за корейската марка на пистата „Барселона-Каталуня“. В съботната квалификация Матис Жобер донесе първия полпозишън за автомобила в клас „Хиперкар“ с номер 17, а Жамине даде трето време с втората кола, подчертавайки силната скорост в една обиколка при дебютното посещение на шампионата в Испания.

Плановете на Genesis обаче се сринаха още в първия час от надпреварата, като поредица от инциденти и повреди извадиха и двете шасита на Орека от битката за точките. Лотерер загуби водачеството още в началните метри, след което темпото му пострада заради технически проблем, свързан с тракшън контрола. След излизането му от пистата и срив до 14-о място, ветеранът получи и наказание за преминаване през бокса заради нарушение в зона с жълти флагове. Това остави прототип номер 17, споделян с Жобер и Пипо Дерани, на обиколка зад лидерите.

Lights out for the #6HBarcelona and straight into chaos! 🍿 Multiple cars off and Buemi takes the lead for his 100th race. Join us live on https://t.co/5Nbf2zwZIS now! #WEC https://t.co/WpE4th4sei — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) October 18, 2026

Главният инженер на тима Джъстин Тейлър коментира, че състезанието в Барселона ясно е показало колко много има да учи екипът в Кралския клас:

„Този ден кали характера на абсолютно всички – пилоти, инженери и механици. След скоростта, която демонстрирахме в събота, очакванията ни за състезанието бяха доста високи, но е очевидно, че тепърва трябва да научим много неща. Сблъскахме се с няколко дребни технически неизправности, чието отстраняване ни отне твърде много време и в крайна сметка ни коства скъпо. Всичко това е част от процеса на израстване. Трябва да анализираме детайлно проблемите и да сме сигурни, че ще се завърнем по-добре подготвени за старта на „Монца“.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages