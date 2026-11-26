Перес напомни, че иска да кара с Верстапен и Алонсо в Льо Ман

Серхио Перес отново коментира възможността да сформира звезден тим с Макс Верстапен и Фернандо Алонсо за участие в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“. Мексиканският пилот подчерта огромния талант на колегите си от Формула 1 и изтъкна колко вълнуващо би било да сподели подобно изпитание именно с тях.

Състезателят, който се завърна на стартовата решетка във Формула 1 с отбора на Кадилак през 2026 година, наскоро разкри амбицията си да се състезава редом до Верстапен и Алонсо в прочутата надпревара за издръжливост. Перес бе съотборник с нидерландеца в Ред Бул в продължение на четири сезона между 2021 и 2024 година, а с Алонсо се бори рамо до рамо в шампионата през почти цялата си кариера.

Heading into the penultimate round of the season 🙌 The drivers arrive in Qatar! 🤩 #F1 #QatarGP https://t.co/mGTq60oyKd — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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По време на официалната пресконференция на ФИА преди състезателния уикенд за Гран При на Катар мексиканецът бе попитан какви качества би внесъл всеки от тях в евентуален общ екипаж за френската класика.

„Би било страхотно. Би било наистина чудесно да участвам заедно с тези двамата. Те притежават невероятен талант, но освен това са изключително приятни и забавни хора за общуване“, сподели Перес.

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Мексиканският състезател засегна темата и през октомври, когато обясни, че за него е ключово да изпита истинско удоволствие от съвместната работа със съотборниците си. Той обаче призна, че координирането на удобен момент, който да съвпадне с програмите и на тримата пилоти, остава сложна задача.

Верстапен и Алонсо също открито са обсъждали перспективата да карат в един екипаж. Нидерландецът неведнъж е давал да се разбере, че би се включил в престижното състезание единствено ако разполага с реален шанс да се бори за първото място.

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Испанският ветеран от своя страна вече има солидна визитка в състезанията за издръжливост. Той триумфира на „Льо Ман“ в две поредни издания с тима на Тойота през 2018 и 2019 година, като същевременно спечели и титлата в Световния шампионат за издръжливост на ФИА.

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Въпреки че състезанието „24 часа на Льо Ман“ през 2027 година не се застъпва с нито един старт от календара на Формула 1, Алонсо по-рано намекна, че партньорство с Верстапен през следващата година е малко вероятно с оглед на натоварената програма на нидерландеца.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages