Само един липсващ в Миньор преди срещата с ЦСКА III

Миньор (Перник) приема третият тим на ЦСКА в среща от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е утре, 7-ми ноември, от 14 часа на стадион „Миньор“. „Чуковете“, които са лидери в шампионата с аванс от 7 точки пред втория в класирането, ще преследват своята победа номер 12.

До този момент тимът, воден от Румен Трифонов, има 11 успеха, 3 равенства и само 1 поражение. За целта обаче „жълто-черните“ трябва да се справят без своя капитан Александър Александров, който има мускулна травма.

Всички останали играчи са на разположение и ще преследват трети пореден успех след победите над Костинброд и Балкан (Ботевград) в предходните два кръга.

Миньор ще разчита и на мощната подкрепа на своите верни фенове, които да направят атмосферата подобаващо добра за лидера на Югоизток.

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