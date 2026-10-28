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Миньор (Перник) с категоричен успех

  • 28 окт 2026 | 16:09
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Миньор (Перник) с категоричен успех

Лидерът Миньор (Перник) надигра у дома едноименния тим на Костинброд с 3:0. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. „Чуковете“ изковаха успеха за 12 минути, още преди средата на първото полувреме. Антонио Валериев изведе домакините напред в 8-ата минута. В 11-ата можеше да стане 2:0, но бранител в синьо изчисти топката от голлинията. В 15-ата минута, Светослав Диков беше изведен сам срещу вратаря, но Калоян Петков отрази удара му. От последвалия ъглов удар обаче, Диков се разписа на празна врата след асистенция на Стилян Николов. В 20-ата минута Кристиян Слишков центрира от фаул и Румен Рангелов с глава заби третото попадение. В самия край на първото полувреме, Диков пропусна да вкара втория си гол. През втората част перничани контролираха темпото, но не успяха да стигнат до нови попадения, макар че в 69-ата минута, Диков отново излезе сам срещу вратаря, но Петков се хвърли и улови топката.

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