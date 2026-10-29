Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)

Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

  • 29 окт 2026 | 11:27
  • 444
  • 0
Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

Старши треньорът на Миньор (Перник) Румен Трифонов говори пред официалния сайт на клуба след успеха на неговия тим над ОФК Костинброд в междинния 14-ти кръг на Югозападната Трета лига. „Чуковете“ записаха десети успех и са лидери с 33 точки – 5 пред втория Банско и 8 пред третия Оборище (Панагюрище).

Миньор (Перник) с категоричен успех
Миньор (Перник) с категоричен успех

"Вкарахме рано три бързи гола и преди това изпуснахме две стопроцентови положения преди да реализираме тези голове, но няма лесни победи, защото Костинброд е добър отбор, добре организиран отбор. Играят твърдо, играят директен футбол. И ние не биваше да се отпускаме, въпреки че отбелязахме три гола за 20 минути. Трябваше да продължаваме да настояваме, да си спазваме стратегията за мача. А тя беше да държим двубоя 90 минути под висока динамика и интензитет. Смятам, че по този начин отборите трудно ще ни противодействат".

"Преди днешния мач не съм мислил за мача в събота. Винаги се фокусирам и концентрирам в предстоящия мач. Сега имаме четвъртък и петък да се възстановим и да видим кой в какво състояние е. По-хубаво от мачовете няма. Да има мачове през 2-3 дни е положително. Затова се водят предсезонните подготовки, да могат тези играчи да се подготвят за един по-дълъг полусезон и да са готови да го изкарат на по-високо натоварване".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 7903
  • 2
Фратрия II и Лудогорец III ще играят ден по-рано

Фратрия II и Лудогорец III ще играят ден по-рано

  • 29 окт 2026 | 07:38
  • 702
  • 1
Изтеглиха с 24 часа пловдивско дерби

Изтеглиха с 24 часа пловдивско дерби

  • 29 окт 2026 | 07:26
  • 1111
  • 0
Николай Жечев: От нас зависи

Николай Жечев: От нас зависи

  • 29 окт 2026 | 07:08
  • 1004
  • 0
Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

  • 29 окт 2026 | 07:05
  • 889
  • 0
Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

Роде: Трябва да създаваме повече шансове за гол

  • 28 окт 2026 | 20:26
  • 1400
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 8074
  • 20
Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

  • 29 окт 2026 | 09:21
  • 8536
  • 12
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 30169
  • 38
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 7903
  • 2
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 61972
  • 79
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 4504
  • 1