Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

Старши треньорът на Миньор (Перник) Румен Трифонов говори пред официалния сайт на клуба след успеха на неговия тим над ОФК Костинброд в междинния 14-ти кръг на Югозападната Трета лига. „Чуковете“ записаха десети успех и са лидери с 33 точки – 5 пред втория Банско и 8 пред третия Оборище (Панагюрище).

Миньор (Перник) с категоричен успех

"Вкарахме рано три бързи гола и преди това изпуснахме две стопроцентови положения преди да реализираме тези голове, но няма лесни победи, защото Костинброд е добър отбор, добре организиран отбор. Играят твърдо, играят директен футбол. И ние не биваше да се отпускаме, въпреки че отбелязахме три гола за 20 минути. Трябваше да продължаваме да настояваме, да си спазваме стратегията за мача. А тя беше да държим двубоя 90 минути под висока динамика и интензитет. Смятам, че по този начин отборите трудно ще ни противодействат".

"Преди днешния мач не съм мислил за мача в събота. Винаги се фокусирам и концентрирам в предстоящия мач. Сега имаме четвъртък и петък да се възстановим и да видим кой в какво състояние е. По-хубаво от мачовете няма. Да има мачове през 2-3 дни е положително. Затова се водят предсезонните подготовки, да могат тези играчи да се подготвят за един по-дълъг полусезон и да са готови да го изкарат на по-високо натоварване".

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