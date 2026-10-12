Преместиха следващия мач на Миньор (Перник)

Двубоят на Миньор (Перник) срещу дублиращия тим на Септември (София) беше изместен с 24 часа по-късно, съобщи официалният сайт на "чуковете". Срещата от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига трябваше да се изиграе в събота, 17-ти октомври, от 16 часа на стадион “Миньор”, но е преместен за неделя, 18-ти октомври със същия начален час.

Като причина се посочват ангажиментите на първия отбор на Септември (София) за Купата на България.

Всички привърженици на “чуковете” са добре дошли на стадиона, за да създадат подходяща за играчите на лидера в шампионата атмсофера.

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