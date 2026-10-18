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  2. Миньор (Перник)

Миньор със седма поредна победа

  • 18 окт 2026 | 18:47
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Миньор със седма поредна победа

Миньор (Перник) победи с 3:0 дублиращия отбор на Септември (София) като домакин в двубоя си от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига. Това беше седми пореден успех за "чуковете" в шампионата, с който те затвърдиха първото място в класирането.

Преди началото на срещата с минута мълчание беше почетен починалия във вчерашния ден легендарен футболист и треньор на Миньор Юрий Васев.

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Още в 10-ата минута "жълто-черните" поведоха. Светослав Диков засече с глава центриране от корнер на Кристиян Слишков и прати топката в мрежата. Малко след това Мишел Гонсалес можеше да удвои, но ударът му мина покрай вратата. В 17-ата минута Филип Ангелов получи възможност да стреля от близка дистанция, но прати топката над вратата.

В 25-ата минута Слишков и Диков повториха упражнението от преди 15 минути и Миньор удвои аванса си благодарение на своя голмайстор. В 27-ата минута Мишел беше изведен сам срещу вратаря, преодоля го и стреля, но малко пред голлинията бранител на гостите изби в корнер.

Броени секунди по-късно отново той имаше шанс да вкара трети гол за перничани, но ударът му от малък ъгъл беше спасен. Все пак в 65-ата минута Мишел се разписа и покачи на 3:0 след асистенция на Диков.

В следващия кръг Миньор гостува на Сливнишки герой в събота, 24 октомври, от 16:00 часа.

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