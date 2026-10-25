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  2. Миньор (Перник)

Сливнишки герой спря лидера

  • 25 окт 2026 | 11:31
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Сливнишки герой спря лидера

0:0 приключиха в Сливница местния Сливнишки герой и лидера Миньор (Перник). Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига. Съперниците изиграха напрегнат двубой пред доста фенове. През първото полувреме не се случи почти нищо интересно. След почивката обаче имаше доста емоции. В 64-та минута Миньор загуби един от основните си футболисти Кристиян Слишков, който получи контузия и бе заменен принудително. Сливнишки герой на два пъти имаше шанс да отрият резултата, но Ерик Иванов и Мартин Тошев не успяха да пратят топката в мрежата от непосредствена близост. В 71-а минута домакините получиха отличен шанс да поведат, след като беше отсъдена дузпа в тяхна полза, за нарушение на Наско Цеков срещу капитанът на Героя Йордан Тодоров. Потърпевшият застана зад топката, но изстрелът му изпрати топката в аут. Само 5 минути по-късно гостите успяха да отбележат, като бившият играч на сливничани Светослав Диков засече с глава центриране отляво и прати топката в мрежата на Сливница, но страничният съдия маркира засада. „Чуковете“ също получиха шанс да овкарат, след като Геро Писков отсъди 11-метров наказателен удар за перничани. Влезлият като резерва Александър Александров изпълни дузпата, но стражът на домакините Боян Дишков реагира блестящо, отразявайки както първоначалния изстрел, така и последвалата добавка. В последните минути Миньор имаше още един шанс при поредното меле в наказателното поле  се получи канонада към вратата на Дишков, но защитници в синьо успяха да изчистят топката почти от голлинията.

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