Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Селекционерът на България Атанас Рибарски обяви списъка с играчи, на които ще разчита за последните два мача от настоящото издание на турнира Лига на нациите. На 13 ноември България посреща Исландия на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, като билетите за този двубой вече са в продажба на kolezha.bg. На 16 ноември трикольорите се изправят срещу Естония в Талин.

В състава прави впечатление имената на трима дебютанти - Симеон Шишков от Лудогорец, Георги Лазаров от Черно море и Иван Панков от АЕК (Ларнака). Пламен Андреев пък вече е бил част от състава, но все още не е записал мач. Изненада е и липсата в състава на капитана на Левски Кристиан Димитров.

Пълният състав на България:

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пд), Пламен Андреев (Дебрецен), Алекс Божев (ЦСКА 1948).

Защитници: Емил Ценов (Оренбург), Симеон Шишков (Лудогорец), Росен Божинов (Пиза), Теодор Иванов (ЦСКА София), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Стефан Велков (Сьондериске), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева).

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Панков (АЕК Ларнака), Асен Чандъров (Ботев Пд), Георги Русев (ЦСКА 1948).

Нападатели: Мартин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Краковия), Атанас Илиев (ЦСКА 1948), Георги Лазаров (Черно море), Кристиан Балов (Цървена звезда).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google