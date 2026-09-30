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Аксаково отстрани Светкавица 2014 за купата на АФЛ

  • 30 сеп 2026 | 18:01
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Аксаково отстрани Светкавица 2014 за купата на АФЛ

В Аксаково, едноименния тим елиминира Светкавица 2014 (Търговище) с 6:0. Срещата е от втория квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Съперниците играха без някои от основните си футболисти. Домакините изковаха успеха още до почивката. Ивайло Димитров откри резултата от дузпа, само 180 секунди след първия съдийски сигнал. Десетина по-късно, Димитър Симеонов удвои. Димитър Василев направи резултата категоричен в 25-ата минута. Секунди преди почивката, Симеонов пропусна да реализира втората дузпа за Аксаково. Калоян Цветков вкара четвъртия гол, 180 секунди след началото на второто полувреме. Мартин Монев пък разтресе мрежата в 78-а и 81-ата минута. Дебют за домакините направиха родените през 2011 година Радослав Димов и Никола Костов.

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