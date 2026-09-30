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Волов Шумен 2007 елиминира Рилци за купата на АФЛ

  • 30 сеп 2026 | 18:09
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Волов Шумен 2007 елиминира Рилци за купата на АФЛ

Волов Шумен 2007 победи в Добрич, местния Рилци с 5:1. Срещата е от втория квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Гостите започнаха без половината си титуляри. Именно младите вкараха за изразителния успех. Калоян Георгиев им даде преднина с попадение през първото полувреме. За десетина минути след почивката, Алекс Николаев заби хеттрик. Петият гол вкара влезлия като резерва Жечко Йорданов. Накрая Гюрсел Осман реализира почетното попадение за домакините.

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