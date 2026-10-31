Бенковски срази Аксаково

Бенковски (Исперих) победи у дома едноименния тим на Аксаково с 4:1. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Отлично начало за домакините. Хюсеин Кельовлуев подаде и Радослав Великов откри резултата в 4-ата минута. После гостите бяха по-дейния отбор. Повече атакуваха. Футболистите на Бенковски обаче провеждаха опасни контраатаки. Втората част започна като първата и Марин Петков удвои аванса в 49-ата минута. Съперникът не се примири. Усилията му бяха възнаградени с попадението на Александър Попов в 82-ата минута. Само след 120 секунди обаче Дилян Ганев направи 3:1. Секунди преди края се разписа и Кельовлуев.

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