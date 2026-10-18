Бенковски пак спря Черноморец (Балчик)

Бенковски (Исперих) победи у дома Черноморец (Балчик) с 2:0. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Поражението е първо за гостите от началото на сезона. Предишната загуба на Черноморец беше на 4 октомври миналата година, на същия стадион, от същия съперник с 0:1. Днес двата отбора завършиха двубоя с намалени състави. Домакините започнаха по-добре. Владееха инициативата, повече атакуваха, а съперника им разчиташе на контраатаки. В 26-ата минута Радослав Великов подаде отляво и на метър пред голлинията капитана Янчо Андреев откри резултата. Постепенно футболистите на Черноморец започнаха по-често да поглеждат към противниковата врата. Кристо Яначков стреля с глава в аут след центриране на Йордан Радев в 32-ата минута. В 38-ата, гостите поискаха дузпа за игра с ръка, но съдията не свири. Секунди по-късно Стефан Митев отправи коварен удар в ъгъла, но стража на домакините Тургай Фикри изби топката в корнер. След изпълнението му, той направи ново спасяване. След почивката ролите се размениха. Черноморец повече атакуваше. По веднъж Йоан Киров и Митев не уцелиха вратата. В 78-ата минута Хюсеин Кельовлуев си спечели дузпа и я вкара. След 120 секунди съдията отстрани с червен картон капитана на Балчик Мирослав Начев. Последните минути бяха доста интересни. Фикри предотврати гол в 87-ата минута. След 120 секунди, Великов пропусна да направи резултата категоричен. В 92-ата минута Димитър Иванов от Бенковски извърши нарушение и съдията му вдигна втори жълт и червен картон.

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