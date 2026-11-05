Хорхе Мартин получи зелена светлина за тренировките в Катар

Пилотът на Априлия Хорхе Мартин получи медицинско разрешение да участва в първата свободна тренировка за Гран При на Катар в петък. Това оставя испанеца в битката за световната титла в MotoGP.

Мартин счупи китката си по време на Гран При на Австралия миналия месец, а силните болки го принудиха да се откаже от участие в състезанието за Гран При на Малайзия преди седмица. След кратък престой в родината си състезателят ще направи нов опит да се завърне на пистата „Лусайл“, но участието му в останалата част от уикенда ще зависи от повторна медицинска оценка след края на първата сесия.

Top 2 in the Championship checking in! 👀 #QatarGP🇶🇦 https://t.co/lM9gltgPMS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2026

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Три кръга преди края на сезона шансовете на Мартин да спре Марк Маркес към спечелването на осма титла в кралския клас остават малки. Испанецът изостава с 44 точки от лидера, а Маркес може да си осигури шампионския трофей още в неделя, ако успее да увеличи преднината си с поне 30 пункта.

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Паралелно с това други двама испански състезатели бяха допуснати до участие за целия уикенд в Катар. Фермин Алдегер от тима на „Грезини Дукати“ се завръща на трасето след счупване на ръката в Индонезия, а пилотът на Тракхаус Априлия Раул Фернандес ще се опита да запише пълен състезателен уикенд след травмата на пръста, получена в същото състезание.

И двамата преминаха през серия от контузии през настоящия сезон, като инцидентът помежду им на първия завой на пистата „Балатон Парк“ бе един от най-неприятните моменти за тях през годината. Фернандес се оттегли от надпреварите в Австралия и Малайзия след съвсем малък брой направени обиколки.

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„Раул Фернандес премина медицински преглед на десния показалец, който бе счупен по време на спринтовото състезание в Индонезия. След проверката от медицинския щаб на шампионата на пистата „Лусайл“ той бе обявен за напълно готов да кара в Гран При на Катар“, съобщиха от отбора.

В бокса на Грезини обаче няма да бъде съотборникът на Фернандес – Алекс Маркес. Той използва възможността да се подложи на операция на дясната ключица, счупена в Барселона през май. Неговото място на мотора на Дукати ще заеме Икер Лекуона, който в предишните два старта в Австралия и Малайзия заместваше Алдегер.

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Снимки: Gettyimages