Как Тойота разпредели пилотите си в два отбора в WRC

Японският автомобилен гигант Тойота ще участва с две напълно самостоятелни заводски формации през сезон 2027 в Световния рали шампионат: Тойота Рейсинг и Тойота Газу Рейсинг.

Зад волана на едната нова кола GR Celica Rally1 в състава на Тойота Рейсинг ще застанат действащият световен шампион Елфин Еванс, вицешампионът от 2026 година Оливър Солберг и класиралият се на трета позиция Сами Паяри.

So, GR Celica or GR Yaris What one of Toyota's new Rally1's do we think will be the best? https://t.co/npPdjOvbD1 — TOYOTA RACING Fans (@TOYOTARACEFANS) November 4, 2026

И Елфин Еванс няма да кара с №1 догодина?

В същото време екипът на Газу Рейсинг Тойота ще разчита на завръщащия се Ойт Танак и Такамото Кацута с пълна състезателна програма, докато Кале Рованпера ще се включи в около половината от стартовете за годината. И тримата ще пилотират GR Yaris Rally1.

Кой ще кара третата кола на Тойота в стартовете без Рованпера?

Ръководителят на тима Яри-Мати Латвала разкри пред Dirtfish как точно е било взето решението за разпределението на пилотите.

„Взехме решението вътре в тима, без да се допитваме до самите състезатели - заяви Латвала. - Логиката беше ясна: Ойт Танак спечели титлата през 2019 година именно с Ярис. Кале Рованпера е двукратен шампион със същия модел, така че беше най-естествено те да попаднат в този тим.“

Завръщането на Рованпера в WRC: Една вечеря и три бутилки вино!

„От друга страна, искахме да заложим на младото поколение за завръщането на емблематичната Celica. Затова насочихме младите таланти Оливър и Сами към Celica, където добавихме и новия световен първенец Елфин. Колкото до Така, решихме той да остане при познатия Yaris, редом до своите приятели Танак и Рованпера.“

От японския производител подчертават категорично, че няма да има първи и втори тим. Двата състава са с абсолютно равен статут, а техническите показатели на колите ще бъдат идентични, като единствената разлика се крие в аеродинамиката и купето.

Защо Тойота ще използва два различни модела в WRC?

„В техническо отношение колите са абсолютно еднакви - поясни Латвала. - Възможно е на по-бързите отсечки Селика да има леко аеродинамично предимство, докато на тесните и технични пътища Ярис да се представя една идея по-добре. В края на шампионата балансът ще бъде изравнен и няма да има генерална разлика в темпото.“

Финландецът допълни, че Световният рали шампионат и Тойота имат нужда от два отбора, за да се удвои интригата както за състезателите и инженерите, така и за публиката. Той обаче призна, че първоначалният план е бил съобразен с очакванията за по-сериозно присъствие на други заводски марки през 2027 година.

Тойота връща легендарен модел и двама световни шампиони в WRC

„Когато планирахме двата отбора, се надявахме на по-голям брой пълноправни производители през 2027 г. Целта ни никога не е била просто тотална доминация, а създаване на интригуващи състезателни сюжети. В момента виждаме, че ще има много автомобили и отбори, но малцина са се ангажирали с пълния календар. Приемаме следващата кампания като преходна към 2028 година, когато първенството ще се разгърне максимално. Въпреки всичко, следващия сезон разполагаме с петима пилоти, способни да спечелят короната, така че ни очакват вълнуващи битки.“

В сервизния парк двата тима ще се отличават с различни разцветки на автомобилите и състезателни екипи, макар механиците и обслужващият персонал да действат като едно цяло. Обмисля се и промяна на мениджърско ниво.

Адриен Фурмо: Готов съм да прекарам един сезон и с по-бавен автомобил

„Напълно възможно е да имаме двама отборни директори, което да внесе допълнително вътрешно съперничество - сподели Латвала. - Все още доуточняваме структурата. Шестте автомобила ще бъдат подредени заедно – вероятно първите три ще са Селика, а следващите три - Ярис. Досега аз бях главен мениджър, а Юха Канкунен изпълняваше ролята на заместник. Съществува вариант двамата да поемем ръководството на отделните отбори, макар че окончателно решение все още няма.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google