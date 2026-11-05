Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Бившият кондиционен треньор на Берое Маурицио Миеле, чрез своя варненски адвокат по спортно право Степан Киркоров, е входирал на 28 септември 2026 година молба с искане до БФС да бъде отнет лиценза на клуба, научи Sportal.bg. Повод за това е неуредени финансови взаимоотношения след поредица от споразуменя и дела между двете страни. До този момент Миеле ги печели.

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Огромният проблем пред един от най-популярните български клубове, е, че той е под постоянен мониторинг и съществува реална опасност да загуби своя лиценз заради неуредени финансови взаимоотношения с бивши служители, какъвто е Маурицио Миеле.

Ето какъв точно е казусът:

“Маурицио Миеле е част от екипа на Густаво Араголаса като кондиционен треньор при престоя им в Берое през 2023 г. Договорите са прекратени по инициатива на собственика на отбора през септември 2023 г. Клубът се е задължил да плати на Миеле обезщетение от общо 51 500 лева, тоест заплатите му до края на първоначално уговорения срок на договора. Берое обаче плаща на бившия кондиционен треньор единствено 4000 лева в края на 2023 г.

След това няма никакво изпълнение от клуба и треньорът започва съдебни действия срещу Берое през месец май 2025 г. като образува съдебно дело в Районен съд – Стара Загора. Съдебната претенция е за 47 500 лева. Делото е с № 2263 от 2025 г. на РС-Стара Загора. През 2026 г. съдебният спор продължава на ниво Окръжен съд – Стара Загора. Причината е, че недоволни от решението на първата инстанция остават и двете страни, както клубът, така и треньорът.

Районен съд Стара Загора уважава частично претенцията на Маурицио Миеле, но отхвърля исковете му за сумата от 10 000 лева. Осъжда Берое да му заплати остатъка от 37 500 лева. В Окръжен съд – Стара Загора делото е с № 49 от 2026 г. Решението на втората инстанция уважава напълно всички искове на Маурицио Миеле, включително първоначално отхвърлените 10 000 лева.

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След решението на ОС-Стара Загора италианският специалист образува изпълнително дело при ЧСИ в Стара Загора. Налагат се запори върху сметките на клуба и върху клубния автобус. Решението на окръжния съд е от 22.06.2026 г. Двете съдебни решения са публични, качени са на сайтовете на РС и ОС-Стара Загора.

Интересно е да се отбележи, че клубът е имал същото споразумение за плащане и със старши треньора Густаво Араголаса, но отново не е изпълнил задълженията си към него. Старши треньорите обаче имат възможност да се защитят и да водят дело пред Футболния трибунал на ФИФА. Араголаса е направил точно това. Комисията на ФИФА работи с доста по-голяма скорост от националната ни съдебна система. За кондиционните треньори тази възможност не е предоставена от световната футболна централа. Те могат да търсят правата си само по реда на националното законодателство в страната, в която е клубът им.

Следващото и може би най-важно действие, предприето от адвоката на Маурицио Миеле, е подаване на молба до лицензионната комисия на БФС с искане да се отнеме лиценза на Берое. По-рано през годината той е издаден под изрично условие клубът да изпълнява финансовите си ангажименти, спазвайки нормите на Наредбата за национално клубно лицензиране /ННКЛ/. Съгласно чл. 50, т. 2 и чл. 66, т. 2 от ННКЛ сумите, дължими към бивши служители, попадат в задължителното изискване за издаване на лиценз. На основание чл. 14, т. 5 от БФС може да отнеме лиценза на клуба при настоящата фактическа обстановка.

Сигналът до БФС е подаден на 28.09.2026 г. До момента обаче няма информация да е предприето някакво последващо действие или решение от страна на родната централа.

Цялата сага и забавяне коства на клуба това, че първоначално дължимата сума към бившия кондиционен треньор е била 47 500 лева, а към настоящия момент е набъбнала на повече от 35 000 евро, като върху тях продължава да тече лихва и да се трупат разноски.

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