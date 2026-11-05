Хонда намери заместник на Жоан Мир за Катар

Заводският отбор на Хонда официално потвърди, че Джейк Диксън ще се завърне в падока на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Британецът ще замести Жоан Мир за предстоящото състезание от MotoGP в Катар този уикенд.

Английският пилот, който в момента се състезава за проекта на HRC в Световния супербайк шампионат, е поредният временен заместник за японския производител през този сезон редом с Кал Кръчлоу, Такааки Накагами, Алейш Еспаргаро и неговия съотборник Сомкиат Чантра.

BREAKING: @jakedixonracing steps in for the still recovering @JoanMirOfficial 🔄 #QatarGP 🇶🇦 | #MotoGP https://t.co/zWmUsF00UK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2026

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Диксън вече има два старта в Кралския клас с екипа на Петронас Ямаха по време на кариерата си в Мото2 през 2021 година. Сега обаче той ще преследва първите си точки във висшата категория със заводския мотоциклет RC213V редом с Лука Марини на пистата „Лусайл“.

Титулярният състезател Жоан Мир направи опит за завръщане на пистата „Сепанг“ миналия уикенд след зрителни проблеми, причинени от преумора, но бе принуден да се оттегли по средата на надпреварата поради възобновен световъртеж.

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„Преди всичко искам да благодаря на Хонда HRC за тази възможност - сподели Диксън. - Винаги е невероятно да получиш покана да караш такъв мотор и очаквам уикенда с огромно нетърпение. Смятам, че всяко дете, което се състезава, мечтае да кара за заводския тим на Хонда в MotoGP.“

„Мина известно време от последния път, в който бях на мотор от MotoGP, така че трябва да подходим спокойно и да караме стъпка по стъпка. Пожелавам бързо възстановяване на Жоан и се надявам скоро отново да е на пистата. Моят сезон също не беше никак лек, така че напълно му съчувствам. Нека извлечем максимума от този уикенд“, допълни той.

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Диксън, който записа седем победи в Мото2 между 2019 и 2025 година, пропусна голяма част от дебютния си сезон в Световния супербайк заради травма, като най-доброто му класиране до момента е шесто място.

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Снимки: Gettyimages