Рафаел Камара останал изненадан от шанса да кара за Хаас в Сао Пауло

Бразилският пилот Рафаел Камара призна, че е бил силно изненадан от внезапната възможност да направи своя дебют във Формула 1 с екипа на Хаас по време на домашното си състезание в Бразилия. Новината е дошла в последния момент, но младият състезател е готов да се възползва от предоставения шанс.

Камара заема мястото на Естебан Окон, с когото американският тим прекрати взаимоотношенията си в хода на Гран При на Мексико Сити миналата седмица. Първоначалните планове предвиждаха бразилецът да замени французина едва през кампанията за 2027 година, но стеклите се обстоятелства ускориха появата му на стартовата решетка.

Welcome, Rafa #F1 #BrazilGP @HaasF1Team https://t.co/qqKE4hn2oc — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

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Пред младия състезател стои сериозно предизвикателство. Той ще трябва да се адаптира мигновено към болида за настоящия сезон, който ще управлява за първи път, при това на трасе, на което никога досега не се е състезавал.

„Разбрах доста късно, но имах достатъчно време, за да се подготвя“, заяви Камара относно неочакваната покана.

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Въпреки изненадващия развой, бразилецът не скри благодарността си към тима на Хаас за гласуваното доверие.

„Бях изключително изненадан. Много съм щастлив от открилата се възможност и съм благодарен на отбора, че ми се довери за този уикенд. Ще се опитам да се насладя на домашното състезание и просто да се забавлявам на пистата“, сподели пилотът, като допълни, че за първи път в кариерата си ще кара на легендарната писта „Интерлагос“.

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Битката във Формула 2 и бъдещите планове

Камара коментира и възможността да кара в оставащите стартове от сезона на Формула 1, както и евентуалното отражение върху битката му за титлата във Формула 2. В момента бразилецът оглавява класирането във втория ешелон с крехка преднина от седем точки пред българската звезда Никола Цолов.

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„Това предстои да се изясни за в бъдеще. През този уикенд се случват прекалено много неща, така че съм се концентрирал изцяло върху работата си тук“, категоричен беше той.

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