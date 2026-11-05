Ще има ли нов мотор и наказание на Макс Верстапен в Бразилия?

Въпросът кога Макс Верстапен ще понесе наказание на стартовата решетка заради смяна на двигател продължава да вълнува падока. С наближаването на надпреварата за Гран При на Сао Пауло интересът към стратегията на Ред Бул отново нарасна.

Към този момент от Ред Бул не планират да поставят нова задвижваща система в болида на Верстапен за уикенда на пистата „Интерлагос“. Въпреки това ситуацията остава динамична и плановете могат да се променят в следващите дни, поради което санкция за световния шампион не е напълно изключена. Досега през сезона нидерландецът не е получавал наказание за превишаване на разрешения брой компоненти, но вече е достигнал лимита при почти всички основни елементи.

Here comes the champion! 👑 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/oNCgIxSlFs — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

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Ред Бул вече обмисляше смяна на агрегата в предишни стартове

По-рано бе съобщено, че в Милтън Кийнс са обмисляли сериозно да сложат нов двигател на Верстапен за надпреварата в Малайзия. Подобен ход щеше да го изпрати в дъното на колоната, но същевременно щеше да осигури допълнителен ресурс от елементи за заключителната фаза на кампанията.

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Силното темпо, което Верстапен демонстрира в петъчните тренировки тогава, обаче накара тима да се откаже от първоначалното намерение. Отлагането на смяната се оказа печеливш ход – нидерландецът спечели полпозишън на пистата „Сепанг“ и триумфира в състезанието. Без нови задвижващи агрегати преминаха и следващите кръгове, в които пилотът грабна победи в Сингапур и Мексико, а в Остин завърши на трето място.

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Още след квалификацията в Баку състезателят призна, че очаква наказание преди края на сезона. Тогава той се сблъска с технически затруднения с агрегата, но инженерите успяха да използват части от вече наличния пул.

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Преди старта за Гран При на САЩ Верстапен отново бе попитан по темата. Той не отрече възможността, но подчерта, че няма конкретен график: „Да, възможно е. Засега обаче няма определена дата, така че ще видим как ще се развият нещата.“

Към момента пилотът на Ред Бул е използвал разрешените четири двигателя с вътрешно горене, четири турбокомпресора, три системи MGU-K, три батерии, три управляващи електронни блока и четири изпускателни системи, с което е достигнал максималния лимит за всички тези компоненти.

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Ред Бул има право да монтира вече използвани компоненти от наличния резерв, без това да води до санкции на стартовата решетка. За момента поставянето на изцяло нов елемент извън разрешения брой не е предвидено за надпреварата в Бразилия, макар че окончателното решение предстои да бъде взето в дните до старта.

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Снимки: Gettyimages