Новият двигател на Мерцедес остава за Лас Вегас

Екипът на Мерцедес няма да използва дългоочакваната версия на своя двигател този уикенд за Гран При на Сао Пауло. По този начин следващата реална възможност за дебют на новите компоненти остава надпреварата в Лас Вегас.

Германският тим работи по обновяване на задвижващата система, станало възможно благодарение на системата ADUO на ФИА. Първоначалните очаквания бяха новите елементи да дебютират още в Остин, но тогава Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се състезаваха със старата спецификация. Подобренията не бяха използвани и в Мексико, а сега става ясно, че те няма да се появят и на пистата „Интерлагос“.

It's always an emotional moment when you cross the line as world champion... Just ask Kimi, Seb, Lewis, Jenson, Lando, Max, and Nico 🥹 #F1 #MexicoGP https://t.co/UVfPztTTKl — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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Още след Гран При на Сингапур Ръсел посочи Лас Вегас като най-вероятното място за следващата смяна на мотора. Британецът има желание да използва новите части възможно най-скоро, но това неизбежно ще му донесе поредно наказание на стартовата решетка. Поради тази причина от Мерцедес търсят писта, на която изпреварванията и наваксването на загубените позиции са по-лесно осъществими.

Първоначалният план предвиждаше глобата на решетката да съвпадне с въвеждането на пакета ADUO. Повреда в двигателя по време на Гран При на Бахрейн в Малайзия обаче принуди тима да постави нови компоненти още в Сингапур, преди подобрената версия да бъде готова за употреба.

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Тогава британският пилот обясни, че дефектиралият двигател вече е бил използван в шест състезателни уикенда, като в Унгария е бил на колата само в неделя. При оставащи седем старта до финала на кампанията, той очакваше да се наложи още една смяна на агрегата преди края на годината.

Мерцедес получи право да доразвие задвижващата си система, след като първоначалният анализ на ФИА по системата ADUO показа изоставане от два до четири процента спрямо най-добрия двигател с вътрешно горене – този на Ред Бул Форд Пауъртрейнс. Това осигури на производителя една допълнителна хомологация за 2026 г., както и още едно право на подобрение за 2027 г.

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Оценката засяга единствено двигателя с вътрешно горене, без да отчита показателите на електрическите компоненти. Така Мерцедес си осигури възможност за допълнителна работа, въпреки широко разпространеното мнение в падока, че разполага с най-мощния силов тракт във Формула 1. Антонели си осигури първата световна титла в Мексико миналия уикенд, а тимът на Мерцедес може да стори същото в класирането при конструкторите още този уикенд в Сао Пауло.

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Макар че все още няма окончателно потвърждение за дебют на новия двигател в Лас Вегас, след отпадането на Бразилия от плановете състезателният уикенд в Съединените щати се очертава като следващия възможен момент за появата на новите части.

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Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages