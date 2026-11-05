Педро Акоста сменя основен спонсор при преминаването си в Дукати

Трансферът на Педро Акоста от КТМ в заводския отбор на Дукати в MotoGP ще доведе и до ключова промяна в личните му спонсорски договори. Младият испанец е напът да прекрати дългогодишното си партньорство с Red Bull и да премине в лагера на Monster.

Акоста се състезава с цветовете на австрийския гигант за енергийни напитки още от участието си в Rookies Cup през 2019 година. Подобно на бъдещия си съотборник Марк Маркес обаче, той ще се раздели с бранда заради действащото споразумение на Дукати с Monster. Докато Маркес избегна директна смяна между конкурентни производители на енергийни напитки, избирайки за персонален партньор Estrella Galicia, публикациите на Monster в социалните мрежи открито подсказват, че Акоста ще стане техен спортист от 2027 година.

This is how @marcmarquez93 can become the 2026 #MotoGP World Champion this weekend 👀 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/gB4IEDxncG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2026

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Испанският феномен триумфира с титлата в Мото3 още в дебютния си сезон през 2021 година, след което завоюва шампионската корона в Мото2 през 2023 година и се изкачи във висшия клас през следващата кампания. През този сезон 22-годишният състезател стигна и до дебютната си победа за Голямата награда в кралския клас именно на домашното за КТМ трасе „Ред Бул Ринг“, допълнена от победи в спринтовете в Бурирам и Сепанг.

Първоначалното споразумение на Акоста с Дукати обхваща първите два сезона от новата ера с 850-кубикови двигатели и гуми на Пирели. Привличането му в редиците на Monster идва на фона на очакваната загуба на Фабио Куартараро, който преминава към Red Bull след подписването на договора си с Хонда.

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Снимки: Gettyimages