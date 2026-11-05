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Екълстоун: Ферари няма друг избор, трябва да вземе Антонели

  • 5 ное 2026 | 17:25
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Преди девет години пътят на Андреа Кими Антонели можеше да се пресече с този на Ферари. По онова време тогавашният ръководител на отбора Маурицио Аривабене обаче се поколеба да инвестира в 11-годишния картинг пилот и Мерцедес се възползва от открилата се възможност. Днес, когато Антонели утвърждава статута си на феноменален талант на своето поколение, бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун е убеден, че бъдещият съюз между италианския пилот и Скудерията е неизбежен.

„Ферари няма друг избор, те просто трябва да го привлекат. Сърцето на Кими бие за Италия и ако той продължи да печели – в което съм напълно уверен – ще премине във Ферари от чиста любов към родината си“, коментира Екълстоун пред F1-Insider.

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Оценката на Екълстоун надхвърля обикновения национален сантимент. В разговор с RacingNews365 той направи пряк паралел между Антонели и Макс Верстапен, изтъквайки, че италианецът притежава същата безкомпромисна воля за победа.

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„Надявах се Кими или Макс да спечели. Макар че не го познавам толкова добре, колкото Макс, смятам, че той ще се превърне във втори Верстапен. Той иска да печели и ще го прави на всяка цена. Прилича на него по това, че сяда в болида с една-единствена мисъл в главата – победата.“

96-годишният ветеран в моторните спортове изрази неподправено възхищение от възможностите на младока и подчерта, че най-силното от него тепърва предстои. Според Екълстоун сблъсъкът с трудности ще бъде фундаментален за каляването на характера, нужен за доминация на най-високо равнище.

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„Все още не сме видели най-доброто от него. Тепърва ще се изненадваме колко добър може да стане. След две-три години той ще бъде новият Макс. Необходимо е да премине през няколко тежки момента, за да изгради устойчив характер. А с оглед на крехката му възраст той без проблем може да подобри всички съществуващи рекорди.“

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Снимки: Gettyimages

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