Марк Маркес е близо до титлата, как ще подходи към Гран При на Катар?

Седмата победа за сезона, постигната на пистата „Сепанг“ през изминалата седмица, осигури на Марк Маркес шанс да завоюва титлата в MotoGP още този уикенд в Катар. Испанецът обаче категорично заяви, че това няма да промени установения му подход към състезанията.

През по-голямата част от сезон 2026 Маркес залагаше предимно на тактика с контролирано темпо и едва в Малайзия реши да кара на лимита си още от първата свободна тренировка. Въпреки премерения си стил, той запазва комфортен аванс от 44 точки в генералното класиране.

Champions are made when nobody is watching. 💪 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/nhCPAlyGfm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 4, 2026

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В предстоящия 20-и кръг от шампионата Маркес отново концентрира усилията си върху неделното основно състезание с цел да извлече максимален актив от точки, който при благоприятно стечение на обстоятелствата може да му донесе осма титла в кралския клас.

„Катар е отлична писта, но не е сред любимите ми, а през годините в миналото изпитвах сериозни трудности тук - коментира Марк Маркес. - От друга страна, миналата година бяхме изключително бързи и конкурентни. В Малайзия управлявахме уикенда по най-добрия възможен начин, особено в събота, когато беше много лесно да се допусне грешка. Стратегията ни няма да се промени и тук: караме ден за ден и се целим да дадем абсолютния максимум в състезанието в неделя.“

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Докато Маркес се доближава до своята втора титла с Дукати, Франческо Баная стартира последните си три участия за заводския тим на италианците, преди да се присъедини към Априлия за сезон 2027.

Италианецът има победа в Катар от 2024 година, а високото сцепление на асфалта би могло да помогне на представянето му. Въпреки това той пристига в труден период, след като не е завършвал сред първите шест от състезанието в Германия насам.

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Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages